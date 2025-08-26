Uygun Fiyatlı Tableti Samsung Galaxy S10 Tab Lite Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bütçe dostu özelliklerle donattığı Galaxy S10 Tab Lite'ı resmen duyurdu. Bu tablet, fena sayılmayan fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte Samsung Galaxy Tab S10 Lite özellikleri ve fiyatı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzun zamandır gündemde olan bütçe dostu tableti Galaxy Tab S10 Lite'ı resmen duyurdu. Hem oldukça iyi özelliklere hem de kabul edilebilir bir fiyata sahip olan tablet, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Samsung'un yeni tableti, 10.9 inç büyüklüğünde WUXGA+ (2112 x 1320 piksel) çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 600 nit tepe parlaklık değerine ve hâyli kalın çerçevelere sahip olan ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya da ev sahipliği yapıyor. S Pen kalem desteği ile yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcıya sahip olan Galaxy Tab S10 Lite, Circle to Search gibi yapay zekâ özelliklerine destek veriyor.

Karşınızda Samsung Galaxy Tab S10 Lite:

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung'un yeni tabletinde Exynos 1380 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 2 TB kapasiteli microSD kartlara destek veren tablet, 8.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Android 15 tabanlı özelleştirilmiş One UI 7 arayüzü ile çalışan Galaxy Tab S10 Lite, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 gibi bağlantı özelliklerine destek veriyor.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite'ın arkasında tek bir kamera bulunuyor. Bu kamera 8 MP çözünürlük sunuyor ve yapay zekâ ile destekleniyor. Samsung'un yeni tableti, sadece Wi-Fi veya hem Wi-Fi hem de 5G bağlantı seçeneği sunan iki farklı versiyon ile satın alınabilecek.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite teknik özellikleri:

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Ekran 10.9 inç, WUXGA+ (2112 x 1320 piksel), 90 Hz, TFT LCD
İşlemci Exynos 1380
RAM 6-8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön kamera 5 MP
Arka kamera 8 MP
Batarya 8.000 mAh
İşletim sistemi One UI 7 (Android 15)

Samsung Galaxy Tab S10 Lite fiyatı:

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB (Wi-Fi) 399 euro
8 GB + 256 GB (Wi-Fi) 469 euro
6 GB + 128 GB (Wi-Fi + 5G) 459 euro
8 GB + 256 GB (Wi-Fi + 5G) 529 euro
