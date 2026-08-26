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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Duvar Kağıtları Sızdırıldı: İşte Görseller!

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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra duvar kağıtları resmi tanıtımdan önce ortaya çıktı. Tasarıma dair ipuçları barındıran sızıntı, serinin renk tonlarını da açığa çıkarıyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Duvar Kağıtları Sızdırıldı: İşte Görseller!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Güney Koreli teknoloji devi henüz yeni amiral gemisi tablet serisini resmi olarak duyurmadı. Ancak sızıntılar durmak bilmiyor; Samsung Galaxy Tab S12 Ultra duvar kağıtları ve cihaza dair ilk detaylar şimdiden teknoloji meraklılarının karşısına çıktı.

SammyGuru tarafından ortaya çıkarılan görseller, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi tabletlerinde nasıl bir görsel dil benimseyeceğine dair ipuçları sunuyor. Şıklığı ve canlı renk geçişlerini ön plana çıkaran bu arka planlar, yaklaşan lansman öncesinde heyecanı artırıyor.

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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Duvar Kağıtları Sızdırıldı: İşte Görseller!
Ekran Resmi 2026-08-26 15.05.49

Canlı renk geçişleriyle öne çıkan tasarımlar

Ekran Resmi 2026-08-26 15.05.49

Sızdırılan duvar kağıtlarında, ikonik "S" formunu öne çıkaran akıcı bir renk paleti hakim. Tasarımlardan birinde sıcak turuncu ve şeftali tonları üst kısımlara yerleşirken, orta bölüme doğru sarı ve fıstık yeşiline evriliyor; alt tarafta ise koyu yeşil ve teal tonları kompozisyonu tamamlıyor.

Diğer renk seçeneğinde ise mavi ile morun birleştiği daha soğuk tonlara odaklanılmış. Her iki görsel de cihazın AMOLED panel yeteneklerini ve renk doygunluğunu sergilemek amacıyla hazırlanmış.

Beklenen teknik detaylar

Arka plan görsellerinin yanı sıra, amiral gemisi tabletin donanım altyapısına dair ilk sızıntılar da tabloyu netleştiriyor:

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
Bellek ve Depolama: 12 GB RAM / 256 GB temel depolama alanı **Batarya ve Şarj: **11.600 mAh pil kapasitesi / 45W hızlı şarj desteği Gövde ve Dayanıklılık: Alüminyum yapı, IP68 suya/toza dayanıklılık sertifikası ve S Pen desteği

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Samsung

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