Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy Unpacked Başlıyor [CANLI YAYIN]

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, 2026'nin ilk Galaxy Unpacked etkinliğini bu akşam gerçekleştiriyor ve en yeni ürünlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsung'un bu akşam gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği, teknoloji dünyasını "Yapay Zeka ve İnsan Etkileşimi" ekseninde bir araya getirecek. Etkinliğin yıldızı olacak olan yeni Galaxy S26 serisi, sadece donanımsal bir güncelleme sunmakla kalmayacak, aynı zamanda akıllı telefon deneyimini tamamen kişiselleştiren gelişmiş bir yapay zeka entegrasyonuyla sahne alacak.

Samsung, bu yeni nesil cihazlarda daha sürdürülebilir malzemeler kullanacak ve ekran teknolojisinde "dinamik parlaklık" standartlarını en üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca Samsung'un gizlilik ekranı özelliği ile akıllı telefonlarda yeni bir trend başlatması bekleniyor.

Akıllı Telefon Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com