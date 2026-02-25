Samsung Galaxy Unpacked Başlıyor [CANLI YAYIN]

Samsung, 2026'nin ilk Galaxy Unpacked etkinliğini bu akşam gerçekleştiriyor ve en yeni ürünlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsung'un bu akşam gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği, teknoloji dünyasını "Yapay Zeka ve İnsan Etkileşimi" ekseninde bir araya getirecek. Etkinliğin yıldızı olacak olan yeni Galaxy S26 serisi, sadece donanımsal bir güncelleme sunmakla kalmayacak, aynı zamanda akıllı telefon deneyimini tamamen kişiselleştiren gelişmiş bir yapay zeka entegrasyonuyla sahne alacak.

Samsung, bu yeni nesil cihazlarda daha sürdürülebilir malzemeler kullanacak ve ekran teknolojisinde "dinamik parlaklık" standartlarını en üst seviyeye taşıyacak. Ayrıca Samsung'un gizlilik ekranı özelliği ile akıllı telefonlarda yeni bir trend başlatması bekleniyor.