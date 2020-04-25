Samsung Galaxy Telefonlarda VoLTE Özelliğini Açma

Voice over LTE ya da VoLTE teknolojisi, telefonların LTE teknolojisini görüşmelerde ses kalitesini arttırmak için kullanabilmesi anlamına gelir. Samsung Galaxy telefonlarınızda bu özelliği nasıl aktifleştirebileceğinizi anlatıyoruz.

Akıllı telefonlarımızda pek çok farklı bağlantı teknolojisi bulunuyor. Bunlardan bazılarına, örneğin 5G ve Wi-Fi gibi teknolojilere oldukça hakimiz. Kullanabileceğimiz diğer teknolojiler arasında ise VoLTE dikkat çekiyor.

VoLTE teknik olarak LTE veri aralığının bir kısmını kullanarak akıllı telefonlarımızla yaptığımız aramalarda ses kalitesinin artmasını sağlıyor. Genelde bu özellik fabrika ayarlarında açık oluyor ancak zaman zaman üreticiler ya da servis sağlayıcılar VoLTE özelliğini kapalı tutmayı tercih ediyor.

Samsung Galaxy telefonlarda VoLTE nasıl etkinleştirilir?

İlk olarak akıllı telefonumuzun ana ekranını aşağı kaydırarak ya da ayarlar uygulamasını açarak işe başlıyoruz.

uygulamasını açarak işe başlıyoruz. Bağlantılar’a tıklıyoruz.

tıklıyoruz. Mobil Ağlar tuşuna basıyoruz.

tuşuna basıyoruz. VoLTE aramalar seçeneğini aktifleştiriyoruz.

Bu işlemi yaptıktan sonra akıllı telefon aramalarınız, LTE özelliğinizi kullanabildiğiniz her noktada daha kaliteli hale gelecektir. LTE kullanmanın mümkün olmadığı noktalarda ise bağlantınız 3G ya da daha aşağısına indirgenecektir. Yine de bu bağlantıyı sizin ayarlamanız gerekmeyecektir.

Bu özelliğin aktifleştirilmesi için yapılması gerekenler operatörden operatöre ve telefondan telefona ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Örneğin daha giriş seviyesi telefonlarda menü bu kadar detaylı olmayabiliyor.

VoLTE nasıl çalışır?

VoLTE ifadesi, Enriched Voice over LTE ifadesinin kısaltılmış versiyonudur. Bu teknoloji çok temelde 4G’nin daha geliştirilmiş bir hali olarak göze çarpıyor. Böylece 4.5G teknolojisi akıllı telefonlarda yapılan görüşmelerin geliştirilmesini sağlıyor.

Bu teknoloji yalnızca ses kalitesini yükseltmekle kalmıyor, zaman zaman yaşanan kopma sorunlarını da azaltıyor. Yani berrak bir ses duymak ve görüşmelerin kesintisiz devamını sağlamak istiyorsanız siz de bu ayarı yapabilirsiniz.

VoLTE teknolojisini kullanabilmeniz için telefonunuzun da bu teknolojiye uygun olması gerekiyor. LTE bağlantının tamamını konuşmaya ayırmaması sayesinde VoLTE kullanarak konuşurken dosya indirmeye devam etmek de mümkün oluyor.