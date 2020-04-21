Redmi K30i, Piyasanın En Ucuz 5G Telefonu Olacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz sene aralık ayında Redmi K30 modelini satışa sunmuştu. Şirket, yeni çıkaracağı K30i modeliyle K30 ailesini genişletmeye devam edecek ve K30i, piyasadaki en ucuz 5G telefon olacak.

Redmi K30, geçtiğimiz senenin aralık ayında satışa sunulmuştu. Telefon, 5G bağlantı özelliğine sahip olan pazardaki en ucuz ve satın alınabilir modellerden bir tanesi olmuştu. Snapdragon 765G yonga seti ve 64 MP değerinde kamerasıyla birlikte gelen telefon 285 dolardan satışa sunulmuştu.

Görünüşe göre Xiaomi, Redmi K30 ile ucuz 5G destekli telefon konusunda yaptığı atağı devam ettirecek. Çin medyasında yer alan haberlere göre şirket, Redmi K30i adı verilen yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor.

Redmi K30i

(Redmi K30 4G ve 5G)

Bu ay sonuna kadar tanıtılması planlanan cihazın 5G bağlantı özelliğini koruyacağını ifade ediliyor. 5G konusunda ödün vermeyen cihaz, kamera konusunda verecek gibi duruyor. K30’da 64 MP olan kameranın yeni modelde 48 MP olacağı ifade ediliyor.

Ancak kamera konusunda yaşanan bu düşüş telefonun fiyatına da yansıyacak. Telefon 255 dolardan (vergiler hariç 1.779 TL) satışa çıkacak. Bu fiyat da Redmi K30i’yi pazardaki en ucuz 5G bağlantı özellikle telefon yapacak.

ITHome’da yer alan habere göre cihazın diğer özellikleri Redmi K30 5G ile aynı olacak. Peki, Redmi K30’da hangi özellikler yer alıyordu? Aralık 2019’da çıkan telefonda 6 GB RAM, 64 GB dâhili depolama alanı bulunuyor. İşlemci olarak ise yukarıda bahsettiğimiz gibi Snapdragon 765G kullanıyor.

Cihazda 64 MP’lik ana sensöre ek olarak 8 MP’lik ultra geniş açılı sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP’lik derinlik sensörü bulunuyordu. K30i’de de 64 MP’lik sensör haricinde diğer kameraların aynı olması bekleniyor. Cihazda işletim sistemi olarak ise Android 10 temelli MIUI 11 yer alıyor.

Ayrıca bazı kaynaklara göre şirket, haziran ayında yine 5G özellikleri taşıyan Redmi Note 9 modelini çıkaracak. Redmi Note 9, piyasaya çıktığında en ucuz 5G telefon tahtının yeni sahibi olacak. Cihazın, 225 dolar (vergiler hariç 1.570 TL) bandında satılacağı iddia ediliyor.