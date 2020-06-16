Samsung'un önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen akıllı saati Galaxy Watch3'ün ekran boyutu ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Yeni habere göre 1,2 inç ve 1,4 inç olmak üzere iki farklı ekranla gelmesi beklenen Galaxy Watch3, akıllı saatlerde artık klasikleşen birçok özelliği destekleyecek.

Geçtiğimiz çeyrekte giyilebilir teknoloji sektöründeki pazar payını geçen yılın aynı dönemine kıyasla %71,7 oranında artıran Samsung, önümüzdeki ay içerisinde tanıtılması beklenen Galaxy Buds Live ve Galaxy Watch3 ile bu sektördeki ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Bugün gelen bir haberse tanıtımına artık sayılı günler kalan Galaxy Watch3’ün bazı detaylarını ortaya çıkardı.

Daha önceki sızıntılar sayesinde Galaxy Watch3’ün Gorilla Glass DX, 5 ATM su direnci, MIL-STD-810G derecesi, dâhili GPS ve LTE bağlantısı gibi özelliklere sahip olacağını biliyorduk. Bugün SamMobile tarafından paylaşılan bilgilerse akıllı saatin 45 x 46,2 x 11,1 mm ve 41 x 42,5 x 11,3 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla müşterilere sunulacağını söylüyor.

Samsung Galaxy Watch3; 1,2 inç ve 1,4 inçlik iki farklı ekran seçeneğiyle gelecek:

Kabaca 41 mm ve 45 mm olarak tabir edebileceğimiz bu iki modelden daha küçük olanın 1,2 inçlik bir ekrana sahip olması bekleniyor. Daha büyük versiyondaysa ekran boyutu 1,4 inçe çıkıyor. Ekran boyutlarının yanı sıra her iki modelin de kalp atış hızını ve kan basıncını takip edecek sensörlerle donatılması bekleniyor.

İşletim sistemi kısmında Linux tabanlı Tizen 5.5 ile kutusundan çıkacak olan Galaxy Watch3’ler, 1 GB RAM ile desteklenecek. Batarya kısmında daha küçük olan modelin 340 mAh, daha büyük modelinse 247 mAh’lik batarya kapasitesine sahip olacağı iddia ediliyor. Saatlerde ayrıca nabız, tansiyon ve EKG ölçme özelliklerinin yer alması da muhtemel görünüyor.

Samsung Galaxy Watch3’ün ne zaman tanıtılacağı henüz net olarak bilinmiyor. Bu noktada bazı kaynaklar Galaxy Watch3 ile Galaxy Buds Live’ın önümüzdeki ay içerisinde tanıtılacağını öne sürerken bazı yerlerdeyse yeni ürünlerin 5 Ağustos’ta Galaxy Note20 ve Galaxy Fold 2 ile birlikte piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.