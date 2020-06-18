Samsung, Galaxy Watch Active2'nin yeni bir yetenek daha kazandığını açıkladı. Samsung Health Monitor uygulamasını yenilediklerini açıklayan şirket, bu sayede artık tansiyon ölçümünün de yapılabildiğini söyledi. Şu an için sadece Güney Kore'de kullanılabilen özelliğin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelerde de kullanılabilmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un popüler ürün gruplarından bir tanesi akıllı saatler. Bugüne kadar spor ve klasik tarzda birkaç farklı model ile karşımıza çıkan Samsung, spor ve sağlık odaklı Watch Active2'nin yeni bir özellik daha kazandığını açıkladı.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin mobil sağlık uygulaması olan "Samsung Health Monitor", artık tansiyon verilerini de gösteriyor. Özellik şimdilik sadece Güney Kore'de kullanılabiliyor olsa da yakında çok daha geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine sunulması muhtemel.

Samsung Galaxy Watch Active2 kullanıcıları, artık akıllı saatlerini kalibre ettikten sonra tansiyonlarını ölçebilecekler. Samsung, bu işlemin otomatik olarak yapılabileceği gibi manuel olarak da gerçekleştirilebileceğini söylüyor. Üstelik ölçtüğü değerleri kayıt altına alan akıllı saat, bunu çeşitli periyotlarda telefonlardaki Samsung Health Monitor isimli uygulamaya aktarıyor.

Kullanıcılar, tansiyon değerlerini günlük, haftalık ya da aylık olarak takip edebilmenin yanı sıra, ölçüm değerlerini doktorlarıyla da kolaylıkla paylaşabilecekler. Ancak Samsung, sadece bu uygulamayla da yetinmeyecek gibi görünüyor. Çünkü şirket, Samsung Health Monitor uygulamasının kısa bir süre sonra gelişmiş bir Elektrokardiyogram (EKG) yeteneğine de sahip olacağını ifade ediyor.

Samsung yetkilileri, bu özelliğin kullanıma sunulmadan önce Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı tarafından onay aldığını ifade ediyor. Yani Galaxy Watch Active2'nin tansiyon ölçebilme yeteneği Güney Kore hükümeti tarafından da onaylanmış durumda. Şirket, bu etkili özelliği mümkün olan en kısa sürede dünya genelindeki tüm Galaxy Watch Active2 kullanıcılarına sunmak istediklerini söylüyorlar.