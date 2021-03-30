Samsung'un en yeni akıllı saati Galaxy Watch 3, beraberinde pek çok yeni özellik getiren bir güncelleme aldı. Yeni güncelleme ile birlikte Galaxy Watch 3'e gece uykusunun takibiyle oluşturulan bir uyku puanı ve antrenman tanıma süresinde geliştirmeler gibi pek çok yenilik geldi.

Samsung, geçtiğimiz sene Ağustos ayında düzenlediği UNPACKED etkinliğinde hem tasarımıyla hem de sunduğu özellikler ile gözleri üzerine toplamayı başaran akıllı saati Galaxy Watch 3'ü tanıtmıştı. Sonrasında gelen titanyum versiyonuyla da büyük ilgi gören Galaxy Watch 3, şimdiye kadar birkaç ufak güncelleme almıştı ancak bu güncellemeler büyük bir yenilik ya da geliştirme sunmuyordu.

Akıllı saate bugün gelen yeni güncelleme ise saat piyasaya sürüldüğünden beri gelen en büyük güncelleme oldu. Çeşitli güvenlik iyileştirmeleri ve hata gidermelerinin yanında, yeni güncelleme ile Galaxy Watch 3'e bazı yeni özellikler de eklendi.

Sağlıklı uyku takibi için uyku puanı özelliği ve daha fazlası:

Uyku takibi özelliği, sağlıklı ve verimli bir uyku için sıkça kullanılan özelliklerden biri ve Samsung yeni güncelleme ile akıllı saatinde bu özelliği bir üst seviyeye çıkardı. Galaxy Watch 3 zaten halihazırda uyku takibi özelliği sunuyordu. Bunun yanında artık uyku takibi verilerinden oluşturulan bir uyku puanı da sunularak kullanıcıların genel uyku durumunu daha rahat takip etmesi sağlanacak. Bu özellik, uyku saatine ve kalitesine göre kullanıcılara 0 ile 100 arası bir puan sunacak.

Aynı zamanda antrenman takibi noktasında da yenilikler getiren güncelleme ile birlikte koşu ve eliptik bisiklet kullanımı gibi durumlarda antrenman tespit süresi 10 dakikadan 3 dakikaya düşürüldü. Bu sayede antrenam takibi daha doğru ve rahat sağlanabilecek.

Kullanıcılar yeni güncelleme ile birlikte Samsung Health'in çeşitli fitness programlarıyla evde egzersiz yaparlarken egzersiz programını akıllı saatlerinden gelen komutlar ile takip edebilecekler. Ayrıca 'el yıkama' özelliği ile kullanıcılar ellerini ne sıklıkla yıkadıkları gibi detayları da Galaxy Watch 3 üzerinden öğrenebilecekler.