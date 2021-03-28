Samsung Galaxy A52 ve A72 Türkiye Fiyatları Açıklandı

Samsung Türkiye, Galaxy A serisine geçtiğimiz günlerde eklenen üç telefondan ikisi olan Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar, bizim yaptığımız tahminden daha düşük seviyede geldi.

Samsung'un çıkışından beri muhteşem bir satış başarısı elde eden Galaxy A serisi, geçtiğimiz günlerde yeni üyelerine kavuşmuştu. A30, A52 ve A70 serilerini devam ettiren bu telefonlar, Galaxy A32, Galaxy A52 ve Galaxy A72 olarak tanıtılmıştı. Fakat Samsung Türkiye, telefonlar tanıtıldığında nasıl bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağını açıklamamıştı.

Bugünse beklenen olay kısmen gerçekleşti ve Samsung Türkiye, internet sitesinde yeni telefonlardan Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Galaxy A serisine eklenen en düşük özellikli ve en bütçe dostu model olan Galaxy A32'nin nasıl bir fiyatla satışa sunulacağıysa henüz açıklanmadı. Yeni modellerin fiyatları şu şekilde oldu:

Samsung Galaxy A52 ve A72 Türkiye fiyatları:

Samsung Galaxy A52: 3.999 TL

Samsung Galaxy A72: 4.899 TL

Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni modellerinin sahip olacakları fiyatlara dair bir tahmin yapmıştık. Fakat bu telefonlar, bizim yaptığımız tahminlerin hemen hemen 1.000 TL altında bir fiyat etiketiyle satışa çıktı. Aynı tabloyu göz önüne aldığımızda Samsung Galaxy A32 için yaptığımız fiyat tahmininse doğru çıkacağını görebiliyoruz. Galaxy A32, yüksek ihtimalle 2.999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Telefon modelinizi yukarıdaki iki telefondan birine yükseltmek isterseniz de şu anda Samsung Türkiye'de değişim kampanyasını uygulandığını hatırlatalım. Örneğin elinizde bulunan bir Galaxy A51'i bir Galaxy A52'yle değiştirmek istediğinizde size 1.700 TL'ye varan indirim uygulanıyor. Tabii değişim kampanyasına yalnızca Samsung telefonlar değil, Huawei, Xiaomi, Apple ve Oppo modelleriyle de katılabiliyorsunuz.

Yeni modeller hakkında yaptığımız incelemeyi izlemek için aşağıdaki videomuzu izleyebilir, daha fazla teknik bilgi almak için bu bağlantıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.