Sürpriz Kalmadı: Apple Vision Pro Rakibi Samsung Galaxy XR'ın Resmî Görselleri ve Tüm Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un Apple Vision Pro Rakibi karma gerçeklik seti Galaxy XR'a dair A'dan Z'ye pek çok detay sızdırıldı.

Samsung Galaxy XR, Samsung'un Google'ın Android XR platformunu kullanan VR başlığı olacak. Daha öncelerde 'Project Moohan' olarak da bilinen ürüne dair bugün neredeyse birçok detay gün yüzüne çıktı.

Samsung resmî olarak bu detayları açıklamamış olsa da sızan görüntüler ve belgelerden şirketin bu yeni iddialı ürününe dair artık çok daha fazla şey biliyoruz.

Tasarım

VR başlığının tasarımıyla başlayalım. Şimdiye kadar Galaxy XR'ı görmüş olsak da çoğu görsel sınırlı açılardandı. Bu yeni görseller ise cihazın tasarımını hemen hemen her açıdan gösteriyor. Hatta bu yeni görseller sadece tasarımın kendisine değil, aynı zamanda başlık üzerindeki sensörlerin yerleşimine de daha yakından bakmanızı sağlıyor.

İç kısımda, ürünün sunduğu VR dünyasını göreceğiniz iki lens göreceksiniz. Bu lenslerin etrafında yüzünüze oturacak ve oldukça rahat olacak yumuşak dokunuşlu bir malzeme var. Burnun oturduğu kesik de yeterince geniş görünüyor. Hatta başınızın arkasından geçen kayış, yumuşak yastıklama ile birlikte cihazın kafanıza düzgün bir şekilde oturmasını sağlayacağından, burnunuz herhangi bir ağırlık taşımak zorunda kalmayacak.

Arayüz tasarımı

Cihazın kendi tasarımına ek olarak, Galaxy XR'daki arayüz olacak One UI XR'dan da bazı ekran görüntüleri sızdırıldı. Uygulama başlatıcısının gözlerinizin önünde nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Kamera, Galeri ve İnternet gibi Samsung'un kendi uygulamaları da dâhil olmak üzere bazı uygulamalar burada listeleniyor.

Netflix'e ek olarak Google'ın Chrome, Haritalar, YouTube, Fotoğraflar ve Play Store uygulamaları da burada. Üst menünün bir parçası olan diğer bazı ince ayarlarla birlikte burada Ayarlar simgesini de göreceksiniz. Bu üst menüde Ana Sayfa, Google, Gemini ve Galaxy XR'ın kendisini ayarlamak için yanında bazı ek simgeler var.

Teknik Özellikler

Sızan şeyler sadece kullanım görselleri değil elbette. Cihazın özelliklerine dair de birçok sızıntı var.

Çözünürlük

Elimizdeki ekran bilgileri ile başlayalım. Samsung Galaxy XR yüksek çözünürlüklü 4K mikro-OLED ekrana sahip olacak. Galaxyh XR 4.032 PPI elde ederken, iki ekranda toplam 29 milyon piksel sunacak. Hatırlatmak gerekirse Apple Vision Pro 23 milyon piksel sunuyor. Samsung ayrıca daha canlı görüntü ve gerçekçi renkler vaat ediyor ki bu şaşırtıcı değil.

İşlemci

Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemci Galaxy XR'ın bel kemiği olacak. Samsung, hem bu çipte hem de Google tarafından sağlanan yazılımda en iyisini ortaya çıkarmak için hem Qualcomm hem de Google ile birlikte çalıştığını söylüyor. Bu işlemci göz başına 4.3K çözünürlük sunabiliyor. Ayrıca %15 daha yüksek GPU ve %20 daha yüksek CPU maksimum frekansları sağlayabiliyor. Tüm bunların yanı sıra, Galaxy XR'ın düzgün çalışması için gereken tüm uzamsal ses, jestler, yapay zekâ ve izleme özelliklerini de çalıştırabilecek kapasiteye sahip.

İzleme ve sensörler

Samsung Galaxy XR, tam kontrol sunmak için ellerinizden, gözlerinizden ve sesinizden gelen girdileri birleştirecek. Çeşitli sensörlerle dolu olan cihazın ön tarafına bakarsanız, camın altında bir grup sensör göreceksiniz. Sol üst, sağ üst, sol alt ve sağ alt köşelerde bulunanlar el takibi için. Aynı şey cihazın alt kısmında, burun boşluğunun yanındaki iki yuvarlak sensör için de geçerli. Bu sensörler el hareketlerinizi algılayacaktır.

Cihazda ayrıca alnınıza en yakın yerde bulunan ve cihazın ön tarafının üst kısmında ortalanmış bir derinlik sensörü de yer alıyor. Bu sensörün görevi, cihazın o anda içinde bulunduğu sahneyi daha iyi anlamasına yardımcı olmak. Duvarları, zemini, tavanı ve etrafınızdaki diğer her şeyi tanıması gerekiyor.

Göz takibi de son derece önemli. Galaxy XR'da dört adet göz izleme kamerası bulunmakta. Gözlerinizi takip etmek için kızılötesi LED'ler ve yapay zekâ kullanıyorlar. Göz hareketlerinizi ayrıntılı olarak algılayabiliyorlar ve buna göz bebeğinizin her zaman nerede olduğunu tanımak da dâhil.

Ses takibi sensörünü de atlamamak lazım. Samsung'un Galaxy XR'a dâhil ettiği mikrofonlar, bir VR başlığından beklediğiniz gibi her yönden gelen sesi yakalayabiliyor. Cihaz ayrıca konuşma kalıplarını da ayırabiliyor. Başka bir deyişle, söylenen bir şeyi sizin mi yoksa başka birinin mi söylediğini ayırt edebiliyor.

Tasarım ve konfor

Samsung, Galaxy XR'ın tasarımına çok önem verdiğini söylüyor. Şirket, cihazın kullanımının son derece rahat olmasını istediğinden Galaxy XR sadece 545 gram ağırlığında. Samsung ayrıca cihazı olabildiğince ergonomik hâle getirmeye çalışmış durumda, dolayısıyla yastıkların yoğun kullanımı söz konusu. Baş kayışının arkasında, kullanımınıza göre ince ayar yapmanıza olanak tanıyan bir kadran göreceksiniz. Yan bantlar cihazı takmak için ekstra denge sağlayacak.

Ön taraf

Galaxy XR'ın ön tarafında altı kamera göreceksiniz. Etrafa bakan iki kamera var ve ayrıca ön tarafta cihazın kendisinin etkinlik durumunu gösteren bir LED bulunuyor.

İç kısım

Cihazın iç kısmının ön tarafında iki lens ve bol miktarda yastıklama göreceksiniz. Ayrıca dış dünyayı engellemesi ve gördüğün ekranın gerçekliğini artırması beklenen çıkarılabilir ışık kalkanları da bulunuyor. Ayrıca sol ve sağ tarafta hoparlörler var.

Dış kısım

Cihazın sol tarafında bir güç konektörü bulunuyor ve aşağıda gösterildiği gibi bir powerbank'e bağlanabiliyor.

Sağ dış kısımda ise bir dokunmatik yüzey göreceksiniz. Buradan çift dokunma ile bazı modlar arasında geçiş yapılabileceği söyleniyor.

Cihazın üst kısmında iki tuş göreceksiniz. Soldaki tuş bir ses düğmesi, sağdaki ise bir 'üst tuş'. Bu üst tuş, uygulamalarınızı ve daha önce bahsettiğimiz kullanıcı arayüzünü görebileceğiniz Başlatıcı'yı etkinleştirecek. Uzun süre basarsanız Google Gemini'a erişeceksiniz.

Cihazın alt kısmında, hava deliklerinin yanı sıra bir dizi sensör (el hareketleri için olanlar da dâhil) ve bir dizi mikrofon göreceksiniz.

Kontrolcüler

Galaxy XR, aşağıda gösterilen iki kontrolcü ile birlikte gelecek. Bunlar 6 DoF ve analog çubuklara sahip olacak. Bunların, diğer VR kontrolcüleri gibi 3D ortamda hareketlerinizi çok doğru bir şekilde takip edebilmeleri bekleniyor. Ayrıca dokunsal geri bildirime sahip olacaklar.

Pil Ömrü

Cihazın 2.5 saate kadar video oynatma ve 2 saate kadar genel kullanım sunacak şekilde pil ömrüne sahip olması bekleniyor. Yani Apple Vision Pro ile kıyaslandığında pek bir fark bulunmuyor.

Ses

Samsung Galaxy XR uzamsal ses sunacak. Galaxy XR'ın her bir tarafı hem woofer hem de tweeter içeren 2 yönlü bir hoparlöre sahip. Bu da genel olarak normal bir hoparlörün sunacağı sese kıyasla daha kaliteli bir ses sunacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy XR özellikleri

Özellik Detay Ekran 4K mikro OLED, 29 milyon piksel, 4.032 PPI İşlemci Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 Yazılım Samsung One UI XR Ses Uzamsal ses, 2 yönlü hoparlörler Sensörler El, göz ve ses takibi Kontrolcüler İki Galaxy XR kontrolcü, 6 DoF, analog çubuklar, dokunsal geri bildirim Pil Ömrü 2 saat genel kullanım, 2.5 saat video oynatma Ağırlık 545 gram

Lansman tarihi ve fiyatı

Samsung Galaxy XR lansman tarihi henüz doğrulanmış değil ancak söylentiler cihazın bu ay piyasaya sürüleceğini söylüyor. Kore'den gelen rapora göre ön sipariş için kayıtlar 15 Ekim'de başlayacak. Akabinde cihaz 21 veya 22 Ekim tarihinde piyasaya sürülecek.

Fiyat etiketine gelince ise cihazın en az 1.800 dolar fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.