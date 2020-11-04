Samsung Galaxy Z Flip 2, Stereo Hoparlörle Gelebilir

Yeni bir sızıntıya göre Samsung Galaxy Z Flip 2, selefinden farklı olarak stereo hoparlör ile karşımıza çıkacak. Ayrıca Samsung'un Galaxy Z Flip 2 lansmanını yaz aylarına ertelediği de söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dikine katlanan ilk akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i bu yılın başlarında, Galaxy S20 ailesi ile birlikte tanıttığından, Galaxy S21/S30 ailesinin tanıtımı yaklaştıkça Galaxy Z Flip 2 ile ilgili sızıntılar da artmaya başlamış durumda.

Ricciolo adlı bir Twitter kullanıcısının paylaşımına göre Samsung’un ikinci nesil dikine katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2, selefinden farklı olarak stereo hoparlör ile karşımıza çıkacak. Hoparlör, bir akıllı telefon için en önemli özellikler arasında yer almasa da Galaxy Z Flip gibi üst düzey, pahalı bir akıllı telefonda mono hoparlör yer alması, büyük bir eksiklik olarak görülüyordu.

Galaxy Z Flip 2 ile ilgili önceki sızıntılar ise Samsung’un cihazın ikinci ekranını büyütmek istediğini öne sürüyordu. Buna göre cihaz katlı haldeyken bildirimleri görmeye ve çağrıları yanıtlamaya yarayan ikinci ekran, Galaxy Z Flip 2’de 1,1 inç boyutunda olacak. Ayrıca cihazın 3’lü kamera kurulumu ve 120 Hz ekranla geleceği de diğer söylentiler arasında yer alıyor.

Haberimizin başında da aktardığımız gibi Galaxy Z Flip, bu yılın şubat ayında tanıtılmıştı. Bu nedenle Galaxy Z Flip 2’nin de 2021’in başlarında tanıtılması bekleniyordu. Ancak Ross Young isimli bir Twitter kullanıcısına göre Samsung, Galaxy Z Flip 2’nin lansmanını önümüzdeki yılın yaz aylarına ertelemiş durumda. Galaxy S21/S30 ailesi ise beklendiği gibi yılın ilk aylarında tanıtılacak.