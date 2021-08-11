Samsung Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde yeni nesil ürünlerini tanıttı. Etkinlikte yeni Galaxy Z Fold3, Galaxy Buds2 ve Watch4’e ek olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan ve dikine katlanabilen tasarımıyla beğeni toplayan Galaxy Z Flip’in yeni modeli de duyuruldu.
Etkinlikte tanıtılan diğer katlanabilir cihaz olan Galaxy Z Fold3’e kıyasla daha küçük ve daha hafif bir yapıda olan Galaxy Z Flip3, tasarım noktasındaysa önceki nesle yakın bir görünüm sunuyor. Z Flip3’ü orijinal Z Flip’ten ayıran en büyük yeniliklerse ekran tarafında karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy Z Flip3’ün özellikleri ve fiyatı:
Tasarım:
- IPX8 1 metre ve üstü derinliğe kadar suya dayanıklılık sertifikası
- Armor Alüminyum çerçeve
- 7 farklı renk seçeneği (Krem, Yeşil, Lavanta, Siyah, Gri, Beyaz, Pembe)
- Corning Gorilla Glass korumalı arka kameralar ve arka kapak koruma
Tasarım noktasında önceki nesle göre büyük yenilikler getirmeyen yeni Z Flip3, en büyük yeniliği kameraların olduğu bölgeye yerleştirilmiş arka ekran ile alıyor. 1,9 inç büyüklüğünde olan bu ekran Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. Kıyaslama yapmak için önceki modelde kapak ekranı boyutunun 1,1 inç olduğunu da belirtelim.
Ekran:
- Dış Ekran:
- 1,9 inç Super AMOLED Ekran
- 260x512 piksel
- 302 ppi
- Ana Ekran
- 6,7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran
- 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme
- 2640x1080 piksel
- 425 ppi
Galaxy Z Flip3, dış tarafta 1,1 inçlik önceki nesle kıyasla 1,9 inçlik daha büyük bir ekran kullanıyor. Super AMOLED yapıda olan bu ekran, 260x512 piksel çözünürlüğü ve 302 ppi parlaklığı destekliyor. Boyutunun büyümesiyle bu ekranın kullanıcılar için çok daha işlevsel hale geldiği söylenebilir.
Ana ekrana geldiğimizdeyse burada 6,7 inçlik FHD+ Dinamik AMOLED 2x Ekran teknolojisi kullanıyor. 2640x1080 piksel çözünürlük ve 425 ppi parlaklığın desteklendiği bu ekran, 120 Hz uyarlanabilir ekran yenilemeyle dikkat çekiyor.
Performans:
- 5 nm Snapdragon 888 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (2,84 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz)
- 8 GB RAM
- 128/256 GB dahili depolama (UFS 3.1)
- LTE, 5G
- Android 11
Önceki nesle kıyasla işlemci tarafında bir yükseltme alan Galaxy Z Flip3, gücünü 5 nm’lik üretim sürecinden çıkan 64 bit sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. RAM’in 8 GB olarak sabit kaldığı model, önceki modelden farklı olarak 256 GB’a ek olarak UFS 3.1 destekli 128 GB’lık dahili depolama seçeneğini de kullanıcılarına sunuyor.
Kamera:
- Arka Kamera
- 12 MP, F2.2 ultra geniş açı kamera
- 12 MP, F1.8 geniş açı kamera
- Ön Kamera
- 10 MP, F2.4
Arka tarafta ikili kamera kurulumunu devam ettiren Samsung Galaxy Z Flip3, önceki nesildeki 12 MP’lik sensörleri bu modele de aynen taşımış gibi görünüyor. Telefoto lens isteyenleri üzecek olan modelde geniş açı ve ultra geniş açı sensörleri sol üst köşeye dikey şekilde yerleştirilmiş durumda.
Ön tarafa geçtiğimizdeyse 10 MP çözünürlüğünde, F2.4 diyafram açıklığına sahip tek bir sensör bizleri karşılıyor. Ekranın ortasına delik şeklinde yerleştirilen kamera, tasarım açısından da gözü yormayan hoş bir görünüm sunuyor.
Batarya:
- 3.300 mAh çift batarya
Samsung Galaxy Z Flip3 teknik özellikleri:
- Dış Ekran:
- 1,9 inç Super AMOLED Ekran
- 260x512 piksel
- 302 ppi
- Ana Ekran:
- 6,7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran
- 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme
- 2640x1080 piksel
- 425 ppi
- İşlemci: 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128/256 GB (UFS 3.1)
- Ön Kamera:
- 10 MP, F2.4
- Arka Kamera:
- 12 MP, F2.2 ultra geniş açı kamera
- 12 MP, F1.8 geniş açı kamera
- Bağlantı: LTE, 5G
- Batarya: 3.300 mAh
- Boyutlar:
- 72,2x86,4x17,1 mm – 15,9 mm (Katlı)
- 72,2x166x6,9 mm (Açık)
- 183 gram
Samsung Galaxy Z Flip3 Fiyatı
- Samsung Galaxy Z Flip3 (128 GB): 999 dolar
- Samsung Galaxy Z Flip3 (256 GB): 1049 dolar
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