Samsung Galaxy Z Flip3 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, dikine katlanabilir yapısıyla beğeni toplamayı başaran akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip'in 2021 versiyonunu tanıttı. Tasarım anlamında önceki nesille benzer bir yapıda olan Galaxy Z Flip3'ün özelliklerine ve fiyatına içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked etkinliğinde yeni nesil ürünlerini tanıttı. Etkinlikte yeni Galaxy Z Fold3, Galaxy Buds2 ve Watch4’e ek olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan ve dikine katlanabilen tasarımıyla beğeni toplayan Galaxy Z Flip’in yeni modeli de duyuruldu.

Etkinlikte tanıtılan diğer katlanabilir cihaz olan Galaxy Z Fold3’e kıyasla daha küçük ve daha hafif bir yapıda olan Galaxy Z Flip3, tasarım noktasındaysa önceki nesle yakın bir görünüm sunuyor. Z Flip3’ü orijinal Z Flip’ten ayıran en büyük yeniliklerse ekran tarafında karşımıza çıkıyor. İşte Galaxy Z Flip3’ün özellikleri ve fiyatı:

Tasarım:

IPX8 1 metre ve üstü derinliğe kadar suya dayanıklılık sertifikası

Armor Alüminyum çerçeve

7 farklı renk seçeneği (Krem, Yeşil, Lavanta, Siyah, Gri, Beyaz, Pembe)

Corning Gorilla Glass korumalı arka kameralar ve arka kapak koruma

Tasarım noktasında önceki nesle göre büyük yenilikler getirmeyen yeni Z Flip3, en büyük yeniliği kameraların olduğu bölgeye yerleştirilmiş arka ekran ile alıyor. 1,9 inç büyüklüğünde olan bu ekran Super AMOLED teknolojisini kullanıyor. Kıyaslama yapmak için önceki modelde kapak ekranı boyutunun 1,1 inç olduğunu da belirtelim.

Ekran:

Dış Ekran: 1,9 inç Super AMOLED Ekran 260x512 piksel 302 ppi



Ana Ekran 6,7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2640x1080 piksel 425 ppi



Galaxy Z Flip3, dış tarafta 1,1 inçlik önceki nesle kıyasla 1,9 inçlik daha büyük bir ekran kullanıyor. Super AMOLED yapıda olan bu ekran, 260x512 piksel çözünürlüğü ve 302 ppi parlaklığı destekliyor. Boyutunun büyümesiyle bu ekranın kullanıcılar için çok daha işlevsel hale geldiği söylenebilir.

Ana ekrana geldiğimizdeyse burada 6,7 inçlik FHD+ Dinamik AMOLED 2x Ekran teknolojisi kullanıyor. 2640x1080 piksel çözünürlük ve 425 ppi parlaklığın desteklendiği bu ekran, 120 Hz uyarlanabilir ekran yenilemeyle dikkat çekiyor.

Performans:

5 nm Snapdragon 888 64 bit sekiz çekirdekli işlemci (2,84 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz)

8 GB RAM

128/256 GB dahili depolama (UFS 3.1)

LTE, 5G

Android 11

Önceki nesle kıyasla işlemci tarafında bir yükseltme alan Galaxy Z Flip3, gücünü 5 nm’lik üretim sürecinden çıkan 64 bit sekiz çekirdekli işlemcisinden alıyor. RAM’in 8 GB olarak sabit kaldığı model, önceki modelden farklı olarak 256 GB’a ek olarak UFS 3.1 destekli 128 GB’lık dahili depolama seçeneğini de kullanıcılarına sunuyor.

Kamera:

Arka Kamera 12 MP, F2.2 ultra geniş açı kamera 12 MP, F1.8 geniş açı kamera

Ön Kamera 10 MP, F2.4



Arka tarafta ikili kamera kurulumunu devam ettiren Samsung Galaxy Z Flip3, önceki nesildeki 12 MP’lik sensörleri bu modele de aynen taşımış gibi görünüyor. Telefoto lens isteyenleri üzecek olan modelde geniş açı ve ultra geniş açı sensörleri sol üst köşeye dikey şekilde yerleştirilmiş durumda.

Ön tarafa geçtiğimizdeyse 10 MP çözünürlüğünde, F2.4 diyafram açıklığına sahip tek bir sensör bizleri karşılıyor. Ekranın ortasına delik şeklinde yerleştirilen kamera, tasarım açısından da gözü yormayan hoş bir görünüm sunuyor.

Batarya:

3.300 mAh çift batarya

Samsung Galaxy Z Flip3 teknik özellikleri:

Dış Ekran : 1,9 inç Super AMOLED Ekran 260x512 piksel 302 ppi

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Ana Ekran : 6,7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Ekran 120 Hz uyarlanabilir ekran yenileme 2640x1080 piksel 425 ppi

: İşlemci : 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek

: 5 nm 64 bit Sekiz Çekirdek Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128/256 GB (UFS 3.1)

: 128/256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera : 10 MP, F2.4

: Arka Kamera : 12 MP, F2.2 ultra geniş açı kamera 12 MP, F1.8 geniş açı kamera

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Bağlantı : LTE, 5G

: LTE, 5G Batarya : 3.300 mAh

: 3.300 mAh Boyutlar : 72,2x86,4x17,1 mm – 15,9 mm (Katlı) 72,2x166x6,9 mm (Açık) 183 gram

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Samsung Galaxy Z Flip3 Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip3 (128 GB): 999 dolar

Samsung Galaxy Z Flip3 (256 GB): 1049 dolar

Detaylar geliyor…