Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni nesil Galaxy Watch4 akıllı saat serisini tanıttı. Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic olmak üzere iki farklı versiyonla duyurulan Watch4 ailesi, donanım ve yazılım tarafında büyük iyileştirmelerle geliyor.

Samsung, merakla beklenen yeni nesil donanımlarını tanıttığı Unpacked etkinliğini bugün gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 olmak üzere iki yeni katlanabilir akıllı telefon modeli duyuran Güney Koreli üretici, bunlara ek olarak yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds2 ve yeni akıllı saati Galaxy Watch4'e de bu etkinlikte yer verdi.

Apple ve diğer Çinli rakipleriyle akıllı saat sektöründe büyük bir rekabet içerisinde olan Samsung, yeni Watch4'te klasik ve standart olmak üzere iki farklı model sunacak. Önceki nesilden de alışık olduğumuz yuvarlak kadran yapısının korunduğu modellerde en büyük değişiklik ise Wear OS üzerine kurulu One UI Watch kullanıcı arayüzü olacak. Şirket, daha önceki akıllı saat modellerinde Tizen işletim sistemini kullanıyordu.

Samsung Galaxy Watch4 tasarımı:

Önceki nesilde 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneğine sahip olan Galaxy Watch, yeni modelde kullanıcılara tercih edebilecekleri yeni boyut seçenekleri getiriyor. Bu noktada Galaxy Watch 4 Classic modeli nispeten daha büyük olan 42 mm ve 46 mm kadran boyutlarına sahipken, standart model ise 40 mm ve 44 mm boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Ekran boyutları ise küçük modellerde 1,19 inç, büyük modellerdeyse 1,36 inç olacak.

Tasarım tarafına geçtiğimizde iki seri, farklı materyaller kullanıyor. Bu noktada daha premium bir görünüme sahip olan Galaxy Watch4 Classic paslanmaz çelik gövdeden üretilirken, standart modelde ise alüminyum gövde bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra her iki saat de IP68 toz ve suya karşı dayanıklılık sertifikasına ve Gorilla Glass DX ekran korumasına sahip.

Samsung Galaxy Watch4 donanımı:

Gücünü iki Cortex-A55 çekirdek ve Mali-G68 GPU ile donatılan 5 nm'lik Exynos W920 yonga setinden alan akıllı saatler, Samsung'un iddiasına göre önceki nesle kıyasla %20 daha iyi işlemci ve 10 kat daha güçlü GPU performansı sunuyor. Ayrıca yongada bulunan Cortex-M55 işlemci sayesinde güç tüketiminin de önemli ölçüde azaltıldığı belirtildi.

Bellek tarafına geçtiğimizdeyse burada da önemli artışlar bizleri karşılıyor. Önceki nesilde 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama tercih eden Samsung, yeni modellerde RAM miktarını 1,5 GB'a, depolamayı ise 16 GB'a çıkarmış. Batarya boyutu ise küçük modeller için 247 mAh, büyük modeller için 361 mAh olarak açıklandı. Şirket, bu bataryaların 7 güne kadar kullanım sunacağını vadediyor.

Samsung Galaxy Watch4 teknik özellikleri:

Ekran : 1,19 inç (40 mm) / 1,36 inç (44 mm) AMOLED

: 1,19 inç (40 mm) / 1,36 inç (44 mm) AMOLED İşlemci : Exynos W920

: Exynos W920 Sensörler : V02 Max, Gelişmiş Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı

: V02 Max, Gelişmiş Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı RAM : 1,5 GB

: 1,5 GB Depolama : 16 GB

: 16 GB Sertifikalar : MIL-STD-810G, IP68, EKG

: MIL-STD-810G, IP68, EKG Batarya : 247 mAh, 361 mAh

: 247 mAh, 361 mAh Bağlantı : LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS

: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS İşletim Sistemi : Wear OS & One UI Watch

: Wear OS & One UI Watch Renkler :

: Boyutlar: 40 mm, 44 mm (Galaxy Watch 4) / 42 mm, 46 mm (Galaxy Watch 4 Classic)

Samsung Galaxy Watch4 fiyatları: