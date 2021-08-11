Samsung, uzun süredir hakkında birçok iddia ortaya atılan yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds2'yi bugünkü Unpacked etkinliğinde duyurdu. Pro modelinin ardından Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğine kavuşan kulaklık, tasarımı ve sunduklarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Samsung, bugün düzenlenen Unpacked etkinliğinde yeni nesil katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 ve yeni akıllı saati Galaxy Watch4'ün yanı sıra yenilenen kablosuz kulaklığı Galaxy Buds2'yi de ilk kez gün yüzüne çıkardı. Tanıtımla birlikte hakkında uzun süredir dedikoduların dolaştığı Galaxy Buds2'nin fiyatı ve özellikleri de nihayet ortaya çıkmış oldu.

Yeni Galaxy Buds2, orijinal Galaxy Buds'a kıyasla büyük geliştirmelerle gelse de bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy Buds Pro'nun altında ve daha uygun fiyatlı bir model olarak konumlandırılıyor. Artık tüm üst düzey kulaklıklarda yer edinen Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle birlikte gelen kulaklık, Samsung'un iddialarına göre dış gürültüyü %98 oranında engelleyebiliyor.

Samsung Galaxy Buds2 tasarımı:

Orijinal Galaxy Buds ve Galaxy Buds+'taki iki tonlu mat ve parlak kaplamanın aksine tek tip parlak bir dokuya kavuşan Galaxy Buds2; beyaz, siyah, mor ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle dikkat çekiyor. Tasarım anlamında oldukça hoş görünen kulaklıkların şarj kutularındaki dış kaplamalar ise renkten bağımsız olarak tek beyaz seçeneğiyle geliyor. Kulaklık ayrıca Buds Pro tarzı kavisli bir tasarımı benimsemiş durumda.

Samsung Galaxy Buds2 neler sunuyor?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliğiyle dış dünyayla olan iletişiminizi neredeyse sıfıra indiren Samsung Galaxy Buds2, ANC özelliği aktifken 5 saate kadar ve şarj kutusuyla ilave 13 saatlik kullanım ömrü sunuyor. ANC özelliği devre dışı bırakıldığında pil ömrü 8 saate çıkarken, şarj kutusuyla ekstra 20 saatlik bir kullanım daha destekleniyor. Kulaklık aynı zamanda Qi kablosuz şarj özelliğini de destekliyor.

Her kulaklıkta 11 mm woofer ve 6,5 mm tweeter ile iki yönlü hoparlör tasarımını benimseyen Samsung, bu sayede Galaxy Buds Pro'dakine benzer bir ses deneyimini kullanıcılara sunacak. Bunun dışında IPX7 su geçirmezlik sertifikası da bulunan Galaxy Buds2, 1 metre derinliğindeki suda 30 dakikaya kadar sorunsuz şekilde çalışabiliyor.

Samsung Galaxy Buds2 teknik özellikleri:

Hoparlör : İki yönlü hoparlör (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter)

: İki yönlü hoparlör (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter) Mikrofon:

Aktif Gürültü Engelleme : Yüzde 98'e kadar dış sesleri engelleme

: Yüzde 98'e kadar dış sesleri engelleme Batarya Ömrü: Aktif gürültü engelleme açıkken 5 saat (Şarj kutusuyla ilave 13 saat), aktif gürültü engelleme devre dışıyken 8 saat (Şarj kutusuyla ilave 20 saat)

Ömrü: Aktif gürültü engelleme açıkken 5 saat (Şarj kutusuyla ilave 13 saat), aktif gürültü engelleme devre dışıyken 8 saat (Şarj kutusuyla ilave 20 saat) Bağlantı : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Suya dayanıklılık : IPX7 1 metre suda 30 dakikaya kadar dayanıklılık

: IPX7 1 metre suda 30 dakikaya kadar dayanıklılık Renkler : Beyaz, Siyah, Mor ve Yeşil

: Beyaz, Siyah, Mor ve Yeşil Boyutlar:

Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı:

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