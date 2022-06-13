Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Fotoğrafları Sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Flip 4'e ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, bu katlanabilir ekranlı telefonun tasarım olarak Galaxy Z Flip 3 ile neredeyse aynı olacağını gözler önüne serdi. Ancak yeni modelde ufak tefek değişiklikler de olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un önümüzdeki aylarda katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Flip 4'ü tanıtması bekleniyor. Bugüne kadar açığa çıkan bilgiler, bu akıllı telefonun teknik anlamda Galaxy Z Flip 3'ten daha gelişmiş özelliklerle karşımızda olacağını gözler önüne sermişti. Şimdiyse Galaxy Z Flip 4 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bu telefonun üretim aşamasındaki prototipinin görüntüleri ortaya çıktı.

Teknolojik ürünlerle ilgili paylaşımlarda bulunan TechTalkTV tarafından servis edilen görüntüler, Galaxy Z Flip 4'ün nasıl görüneceğini açığa çıkardı. Paylaşılan fotoğraflara baktığımızda; bu katlanabilir ekranlı telefonun Galaxy Z Flip 3 ile neredeyse aynı olacağını görüyoruz.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung'un yaklaşmakta olan akıllı telefonu, selefi ile bazı noktalarda ayrışacak. Örneğin; menteşeler. Kaynağımızın iddiasına göre Galaxy Z Flip 4'ün menteşeleri daha ince bir yapıya sahip olacak. Ayrıca çerçeveler de Galaxy Z Flip 3'ten ince olacak. TechTalkTV, Galaxy Z Flip 4'ün daha hafif olacağını, 25W hızlı şarj destekli 3.700 mAh'lık batarya ile geleceğini ileri sürüyor.

Şu ana kadar ortaya atılan iddialara baktığımızda; Galaxy Z Flip 4'ün Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciden güç alacağını görüyoruz. Android 12'yle çalışacak telefonun 8 GB RAM, 256 GB'ye kadar depolama alanına sahip olması bekleniyor. Telefonun kamera özellikleri ile ilgili ise kafalar karışık. Çünkü bir taraf Galaxy Z Flip 4'ün selefiyle aynı, yani 12 MP'lik iki kamera ve bir de 10 MP'lik selfie kamerası ile geleceğini savunuyor. Diğer taraf ise cihazın Galaxy S22 kameralarına sahip olacağını iddia ediyor. Bu arada eleştirmenler, Galaxy Z Flip 3'ün kamerasını pek de beğenmemişlerdi.