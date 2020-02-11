Samsung Galaxy Z Flip Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Hakkındaki neredeyse tüm detayları açığa çıkan Samsung Galaxy Z Flip, firmanın bugün düzenlediği UNPACKED etkinliğinde tanıtıldı. Bir cüzdan gibi dikey olarak ikiye katlanan Galaxy Z Flip hakkındaki tüm detaylara gelin birlikte bakalım.

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Fold, hem telefon hem de tablet ekranına sahip olan oldukça gelişmiş bir cihazdı. Nitekim ekranındaki sorunlar nedeniyle Samsung, bu yıl yeni bir tasarıma geçiş yaptı. Dikey olarak katlanabilen telefon Galaxy Z Flip, Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S20, S20+ ve S20 Ultra ile birlikte tanıtıldı.

Motorola, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru efsanevi Razr serisini katlanabilir telefon olarak yenilemiş, yüksek fiyat politikası dışında oldukça olumlu yorumlar almıştı. Daha sonra Samsung’un üzerinde çalıştığı Galaxy Z Flip hakkında detaylar netleşince, katlanabilir telefon rekabetinin nasıl şekilleneceğini anladık. Samsung Galaxy Z Flip artık sır olmaktan çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip’in tasarımı:

Galaxy Z Flip, alanındaki tek rakibi Motorola Razr’a kıyasla daha ince çerçevelere sahip. Ayrıca Razr gibi nostaljik bir değeri, eski tasarım anlayışının canlandırılmasını sembolize etmiyor, tam tersine Samsung ve akıllı telefon dünyası için yeni bir döneme işaret ediyor.

Açıldığında 167,0 mm uzunluğa ulaşan telefon, bu şekilde gözlerin aşina olduğu sıradan bir telefona yakın boyutlara sahip oluyor. Katlandığında ise uzunluğu 87,4 mm’ye düşüyor. Ayrıca cihazın açık durumdaki 7,2 mm olan kalınlığı, kapalı durumdayken 17,3 mm’ye ulaşıyor. Açık konuşmak gerekirse Samsung, cihazın kalınlığı konusunda Fold’dan bu yana önemli bir değişim yapmamış gibi görünüyor.

Galaxy Z Flip’in Fold’dan bir diğer önemli farkıysa katlandığında menteşeli bölümün aralıklı şekilde açık kalmaması. Hatırlarsanız Galaxy Fold katlandığında, menteşesinin olduğu yer daha kalın, birbiriyle örtüşen iki ucu daha inceydi. Galaxy Z Flip’te ise böyle bir durum bulunmuyor.

Açık durumdaki akıllı telefon ekranı dışında Galaxy Z Flip’in, kapalı durumda saati, hava durumunu, bildirimleri kontrol edebileceğiniz küçük bir ekran bulunuyor. Bu ekran cihazın sol alt köşesinde yer alırken sadece ana ekranı açmadan temel bilgileri edinme avantajı sağlıyor. Diğer taraftan bu küçük ekranı akıllı bilekliklerde bulunan bilgi ekranlarına da benzetmek mümkün.

Galaxy Z Flip’in arka kamerasıysa iPhone 8 Plus’a kadar Apple’da yaygın şekilde gördüğümüz yatay ve oval tasarımı andırıyor. Cihazın menteşe bölümüyse tam ortadan bir kesik atarak sıradan bir telefondan çok da uzakta durmayan çizgileri destekliyor.

Samsung Galaxy Z Flip’in katlanabilir ekranı:

Tıpkı Galaxy S20 ailesinde olduğu gibi Dynamic AMOLED ekran paneline sahip olan Galaxy Z Flip, açıldığında 6,7 inçlik bir görüntü alanı sunuyor. Bu ekran boyutu ise doğrudan Galaxy S20 Plus ile birebir aynı. Ancak S20 Plus’da %90’lara çıkan ekran çerçeve oranı, Z Flip’in kenarları nedeniyle %82,2’ye geriliyor.

2636 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip olan Galaxy Z Flip’in telefon ekranında ayırca 425 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Bu açından da Galaxy S20’nin görsel kalitesinin bir tık gerisinde kalan telefon, katlanabilir ekran için ekran deneyiminden bir nebze fedakarlık etmenizi istiyor.

Kapalı durumda bulunan küçük bilgi ekranı:

Bu ekran hakkında söylenebilecek uzun uzun şeyler yok. Yine de 1,06 inç boyutunda Süper AMOLED panel ile geldiğini, 116 x 300 piksel çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca küçük falan ama Corning Gorilla Glass 6 ile korunması da iyi bir detay.

Samsung Galaxy Z Flip’in kameraları:

12 MP geniş ve yine 12 MP ultra geniş açılı iki sensörden oluşan arka kamera kurulumu, Galaxy S20’lerde yakalanan standartlardan çok çok uzak görünüyor. Samsung’un iki yıl önce piyasaya sürdüğü Galaxy S9 Plus’ın kameraları, daha güncel sensörlerle desteklenerek saki Z Flip’in arkasına yatay şekilde yerleştirilmiş gibi görünüyor.

Z Flip ile 2K çözünürlükte 30 ve 60 FPS kare hızlarında video kaydı yapabiliyor, LED flaş, HDR, HDR10+ gibi desteklere sahip olabiliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse video cephesinde de işler pek de iyi görünmüyor. En azından kamera konusunda Galaxy Z Flip’in bir amiral gemisi olmadığı kesin. Zaten Samsung’un da böyle bir iddiası yok.

Ön Kamera:

Galaxy Z Flip’in telefon modunda kullanırken açabileceğiniz ön kamerası, Galaxy S20’lerde yer alan 10 MP’lik sensörün aynısına sahip. 2K çözünürlüğünde 30 FPS video kaydetme desteği sunan bu kamera ile yapabileceğiniz pek de yeni bir şey yok. Samsung sadece temel ihtiyaçları karşılıyor.

Samsung Galaxy Z Flip performansı:

Samsung’un açıklamalarına göre cihazda Qualcomm’un geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Snapdragon 855+ bulunuyor. Bu işlemci, yeni nesil yongalar ile yarışamayacak düzeyde olsa da temel ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde. Zaten kendisi, Galaxy S10 ailesi başta olmak üzere 2019 model amiral gemilerde yer alan SD 855’in kardeşi.

8GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip olan Galaxy Z Flip, aslında performans olarak orta düzeyin üzerinde ama amiral seviyesinin altında bir yere konumlandırılıyor. Telefonun asıl öne çıkacacağı özellik katlanma becerisi olunca, 1 yıl önceki donanım standartlarının çoğu kullanıcı için sırıtmasını beklemiyoruz.

Batarya ve hızlı şarj:

Kutusundan 15 Watt gücünde hızlı şarj desteğine sahip olan bir adaptör ile çıkan Galaxy Z Flip, 3.300 mAh’lik bataryaya sahip. Bu enerji kapasitesi, sürekli kapalı durmak için üretilen bir ekran ve geçtiğimiz yılın donanımlarıyla günlük kullanımda sorun yaşatmayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip özellikleri:

Ekran: 6,7 inç 1080p (2636 x 1080 piksel) Dynamic AMOLED ekran

İkincil ekran: 116 x 300 piksel 1,06 inç Süper AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 3.0

Arka Kamera: 12 MP geniş açı, 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 10 MP geniş açı

Batarya: 3.300 mAh

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 10.0

Renkler: Beyaz, Siyah (netleşmedi)

Boyutlar: Açık durumda 167 x 73,6 x 7,2 mm, kapalı durumda 87,4 x 73,6 x 17,3 mm

Ağırlık: 183 gram

Samsung Galaxy Z Flip çıkış tarihi:

Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Samsung Galaxy Z Flip'in çıkış tarihi 14 Şubat 2020 olarak açıklandı. Telefonun Türkiye'de 6 Mart 2020 tarihi ve sonrasında teslim edilmesi planlanıyor.

Samsung Galaxy Z Flip fiyatı:

Samsung Galaxy Z Flip'in fiyatı ise ABD için 1.380 dolar olarak açıklandı. Türkiye'de ise bu fiyat, 13.499 TL olarak açıklandı.