Samsung, Yeni Katlanabilir Telefonun İsmini Gösterdi

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu olacak Galaxy Z Flip’in ismi kesinleşmiş gibi görünüyor. Samsung’un Romanya’daki resmi internet sitesinde açılan bir sayfa, Galaxy Z Flip’in isminin kesinleştiğini gösteriyor.

Katlanabilir telefonlar, hem yenilikleriyle hem fiyaskolarıyla 2019’a damga vurdular. Piyasada bulunan az sayıda katlanabilir telefondan birinin geliştiricisi olan Samsung, yeni bir katlanabilir telefonla tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Galaxy Fold'un tersine dikey olarak katlanabilecek. Şu ana kadar Galaxy Z Flip ile ilgili pek çok bilgi ortaya çıktı ancak hiçbiri resmi olarak onaylanmadı. Adı hariç...

Galaxy Z Flip’in ismi, Samsung'un resmi internet sitesinde açılan bir sayfa ile kesinleşmiş oldu. Samsung’un Romanya’daki resmi internet sitesinde Galaxy Z Flip için bir koruyucu deri kılıf ürün sayfası açıldı. Katlanabilir telefonun kendi ismi ile açılan bu sayfada telefona dair isim hariç herhangi bir detay bulunmuyor.

Henüz doğrulanmamış bilgilere göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip, Snapdragon 855+’tan güç alacak. Android 10 yüklü olarak kutudan çıkacak telefon 8GB RAM ve 256GB UFS 3.0 dahili depolama alanına sahip olacak. Telefonun katlanabilir ekranı 6.7 inç Infinity Flex FHD+, katlandığında dışarıda kalacak bilgi ekranı ise 1.06 inç büyüklüğünde olacak.

Galaxy Z Flip’in arka kısmında 12MP ana kamera ile beraber 12MP ultra geniş açılı bir lens bulunacak. Telefonun ön kamerası ise 10MP çözünürlüğünde olacak. Katlanabilir telefon, yan kısmına yerleştirilmiş bir de parmak izi okuyucuya sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Flip'in ismini doğrulayan sayfa

15W hızlı şarj desteğine sahip olacak 3.300 mAh kapasitesinde bir batarya, Galaxy Z Flip’e güç sağlayacak. Galaxy Z Flip’in 1.400 dolara fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor. Samsung’un yeni katlanabilir telefonu olacak Galaxy Z Flip’in 11 Şubat’ta Galaxy S20 ile beraber duyurulması muhtemel.

Samsung Galaxy Z Flip katlanabilir telefon hakkında bizim Webtekno ekibi tarafından hazırlanan video: