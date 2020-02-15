Samsung, Galaxy Z Flip Stoklarını Bir Günde Tüketti

Samsung Galaxy Z Flip, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen UNPACKED 2020 etkinliğine damgasını vuran yeni cihazlardan biri oldu. Yeni verilere göre telefonun bütün stokları bu sabahın erken saatlerinde tükendi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde dev bir lansman gerçekleştirerek uzun zamandır beklenen ve hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmeyen yeni ürünlerini tanıttı. Şirketin ‘UNPACKED’ adını verdiği etkinliğin yıldızları olan Galaxy S20 serisi üyeleri, özellikle gelişmiş kameralarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı. Ancak UNPACKED 2020 sadece S20 serisiyle sınırlı değildi.

Etkinliğin en çok beklenen olmasa da tasarımıyla en ilginç görünen ürünü Samsung Galaxy Z Flip oldu. Katlanabilir telefon furyasının en ünlü isimlerinden olan Galaxy Z Flip, lansmandan sonra ön siparişe açıldı ve daha sonra da mağaza raflarındaki yerini aldı. Ancak telefon, bu raflardaki yerini çok uzun süre koruyamadı. Zira telefonun hem ön sipariş hem de mağaza stokları tamamen tükendi.

Bütün stoklar bu sabah tükendi

Samsung Galaxy Z Flip 11 Şubat’ta tanıtıldıktan sonra 12 ve 13 Şubat’ta ön siparişe açık durumdaydı. Daha sonra 14 Şubat’ta telefon, mağazalarda satılmaya resmen başladı. Telefonun ön sipariş stokları tükenmişti, şimdi de mağazalardaki stokları tükendi.

Galaxy Z Flip’i almak isteyip alamayanlar, görünüşe bakılırsa biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Telefonun birimleri henüz bu sabah tükendi. TechRadar’ın sağladığı verilere göre bu sabahın erken saatlerinde telefon hala stoklarda mevcut durumdaydı. Yeni telefonların 18 Şubat tarihinde stokları doldurması bekleniyor.

Telefon hedeflediği popülerliğe ulaştı

Üretici Samsung da stokların tükendiğini yeni bir basın açıklamasında doğruladı. Ancak şirket, şu ana kadar satışa sunulan ve tükenen birimlerin tam sayısına dair bir bilgi vermedi. Görünüşe bakılırsa telefon, yarattığı merak sayesinde hedeflediği başarıyı şimdiden elde etti ve satışları yapılmaya devam edecek.