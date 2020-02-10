Samsung Galaxy Z Flip, Lüks Modaevine Özel Sürün Çıkaracak

Samsung, Galaxy Z Flip için önemli bir iş birliğine gitti. ABD'nin en ünlü moda evlerinden olan Thom Browne ile bir ortaklık yapan Samsung, özel sürüm bir Galaxy Z Flip piyasaya sürecek. Hazırlanan bir reklam filmi ise bu özel sürümde nelerin olacağını ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yarın düzenleyeceği "Unpacked" etkinliği ile bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20 ve katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Galaxy Z Flip'i duyuracak. Tüketiciler, daha bugünden Samsung'un yarın düzenleyeceği etkinliğe kilitlenmişken şimdi önemli bir gelişme yaşandı.

Thom Browne isimli bir moda tasarımcısı, ABD'nin en ünlü moda evlerinden bir tanesinin sahibi. Browne tarafından yapılan çizimler, ülkenin genel moda anlayışını gösteriyor. Şimdi ortaya çıkan bir reklam filmi ise Samsung'un, Galaxy Z Flip için Thom Browne ile iş birliği yaptığını ortaya koyuyor. Görünen o ki Samsung, piyasaya özel sürüm bir Galaxy Z Flip sürecek.

Söz konusu reklam filmi, Galaxy Z Flip'in özel sürümünde hangi ürünlerin olacağını ve bu özel sürümün nasıl görüneceğini açıkça gösteriyor. Buna göre kullanıcılar, Samsung ile Thom Browne iş birliğinde tasarlanan özel sürüm Galaxy Z Flip'e sahip olmak istediklerinde telefona ek olarak; Galaxy Buds+ ve Galaxy Watch Active 2'yi de alacaklar. Bu setin fiyatının da bir hayli yüksek olacağını tahmin etmek zor değil.

Samsung'un Thom Browne ile hazırladığı reklam filmi

Samsung'un bu özel seri Galaxy Z Flip'lerden kaç adet ürettiği, fiyatının ne olduğu ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak bu özel sürüm Galaxy Z Flip'in ABD dışına çıkmayacağı düşünülüyor. Son söz elbette Samsung tarafından söylenecek ve yarın itibarıyla tüketiciler, Galaxy Z Flip'in hem normal fiyatını hem de bu özel sürümüne ait fiyatı öğrenme imkanı yakalayacaklar.