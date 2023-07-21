Samsung Galaxy Z Flip5'in tasarımını ortaya koyan bir tanıtım videosu paylaşıldı. Paylaşılan video, telefonun tam olarak kapanacağını gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 26 Temmuz'da gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde sosyal medya paylaşımlarını hızlandırdı. Şirket tarafından yapılan son paylaşım, büyük bir heyecanla beklenen Galaxy Z Flip5 ile ilgili önemli bir hususu nihayet açığa çıkardı. Samsung Galaxy Z Flip5 için bir süredir konuştuğumuz tam kapalı menteşe tasarımı, söz konusu paylaşım ile nihayet doğrulandı.

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonları, bugüne kadar tam olarak kapanmıyordu. Menteşe yapısı, cihazların katlandığı eksende ufak da olsa bir açıklık bırakıyordu. Ancak bir süredir konuşulan iddialara göre bu yıl kullanıcılacak yeni menteşe tasarımı, telefondaki kırışıklığı engellemesiyle birlikte, cihazların tamamen kapanmasını sağlayacaktı. İşte bugün yapılan paylaşım, tüm bunları doğrulamış oldu.

İşte Samsung'un sosyal medya hesaplarında paylaşılan o video:

Samsung'un hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki paylaşımına dikkatlice baktığımızda, Galaxy Z Flip5'in tamamen katlandığını çok rahat bir şekilde görüyoruz.

Peki Samsung Galaxy Z Flip5 tam olarak neler sunacak?

Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak tüm ürünler: