Samsung'un temmuz ayında gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliği için hazırladığı basın görselleri sızdırıldı. Böylelikle etkinlikte hangi ürünlerle tanışacağımız az çok belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek ay bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek. Bu etkinliğin öne çıkanları, Samsung Galaxy Z Flip5 ile Galaxy Z Fold5 olacak. Ancak gelen son haberler, Samsung'un önümüzdeki ay teknoloji dünyasına adeta çıkartma yapacağını gözler önüne seriyor. Zira her tüketici, bu etkinlikte kendine uygun bir cihaz bulabilecek.

Samsung'un yaklaşmakta olan etkinliğine ilişkin basın görselleri sızdırıldı. Bu görseller, temmuz ayındaki Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünlerle tanışma imkanı yakalayacağımızı gözler önüne seriyor. Gelin hep birlikte sızdırılan o görsellere yakından bakalım.

İşte Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünler:

Sızdırılan görsellerin ilkinde, Galaxy Z Flip5'e Galaxy Tab S9 Ultra'nın eşlik ettiğini görüyoruz. Ayrıca aynı görselde yeni bir kablosuz kulaklık ve bir de saat var. Bu akıllı saat, tahmin edilebileceği üzere Samsung Galaxy Watch 6. Kulaklıklar ise Galaxy Buds 3 olarak karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy Watch 6 demişken, bu akıllı saatin "Classic" versiyonu bulunacağını da söyleyelim. Hatta Samsung, bu saat için özel bir basın görseli de oluşturmuş durumda.

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold5'i de tanıtacağını söyledik. Sızdırılan görsellerden bir tanesinde ise Galaxy Fold5 ile Galaxy Flip5'in birlikte yer aldıklarını görüyoruz.

Açık konuşmak gerekirse sızdırılan görseller tutarlı. Teknoloji dünyasının beklediği ürünler, sızdırılan görseller arasında kendisine yer bulmuş durumda. Ancak yine de burada paylaştıklarımızın bir sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştiğinde, her şey netleşmiş olacak.