Samsung'un en yeni katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Z Flip5, 26 Temmuz'da resmen tanıtılacak. Peki bu akıllı telefon, kullanıcılara neler sunacak? İşte Galaxy Z Flip5 ile ilgili bildiğimiz her şey...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık 2 hafta sonra, 26 Temmuz'da yeni Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlikte, markanın yeni katlanabilir ekranlı telefonları Galaxy Z Flip5 ile Galaxy Z Fold5 başta olmak üzere, pek çok yeni ürünle tanışma imkanı yakalayacağız.

Peki Samsung Galaxy Z Flip5, tüketiciye neler vadedecek? Bu içeriğimizde, Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonuyla ilgili bildiğimiz her şeye değineceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Flip5:

Tasarım:

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, geçmiş modellerde olduğu gibi dikey eksende katlanacak. Ancak Galaxy Z Flip5'te çok önemli bir değişim göreceğiz. Samsung, bu kez kapakta bulunan ekranı devasa bir boyutla tüketiciye ulaştıracak. Böylelikle kullanıcıların katlanabilir ekranlı telefon deneyimi iyiden iyiye değişmiş olacak. Dileyen bir kullanıcı, bundan sonra katlanabilir ekranlı telefonunu sadece kapak ekranı üzerinden kullanabilecek. Samsung Galaxy Z Flip5, kapak dışında genel olarak Galaxy Z Flip4'e benzeyecek.

Ekran:

Samsung Galaxy Z Flip5'in iç ekranı, 6.7 inç büyüklüğünde olacak. 2640 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlük sunacak bu 425 ppi'lik AMOLED ekran, tüketiciye 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Telefonun kapak ekranı ise 3.4 inç boyutuyla karşımıza çıkacak. 748 x 720 piksel çözünürlük sunacak kapak ekranında, bildirimlerin yönetilmesi, müzik uygulamalarının kontrolü, selfie çekimler yapılması sağlanacak. Dileyen tüketiciler, Samsung Galaxy Z Flip5'in kapak ekranını vizör olarak da kullanabilecekler.

Tüm bunlarla birlikte; Samsung, Galaxy Z Flip5'te yeni bir menteşe tasarımına geçiş yaptı. Bu menteşe, son kullanıcı için kritik önem arz edecek. Öyle ki yeni menteşe tasarımı ile ekranda oluşacak kırışıklık azalacak. Bu da katlanabilir ekranlı telefonlardaki en büyük sorunlardan birinin yavaş yavaş geride kalacağının açık bir göstergesi. Ve evet; Samsung'un yeni menteşe tasarımı ile Galaxy Z Flip5'in daha sıkı şekilde kapandığına şahitlik edeceğiz.

Performans:

Samsung Galaxy Z Flip5, piyasadaki en iyi işlemcilerden bir tanesi olan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2'den güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Öte yandan; 8 GB'ye kadar ekstra RAM imkanı sunan "RAM Plus" özelliği, bu akıllı telefonda mevcut olacak. Android 13 ile çalışacak akıllı telefonun bataryası ise 3.700 mAh kapasite sunacak.

Arayüz:

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu, OneUI 5.1.1'in özel bir versiyonunu çalıştıracak. Samsung, bu özel sürümde kapak ekranı için optimizasyonlar sunacak. Hatta bunun için Google ile de iş birliği yapıldı. Yapılan iş birlikleri ile 3.4 inç büyüklüğündeki kapak ekranı, Haritalar, Mesajlar ve YouTube gibi uygulamaları da tam optimize çalıştıracak. Kullanıcıların bundan memnun kalacaklarına fazlasıyla eminiz.

Kamera:

Samsung Galaxy Z Flip5, kapak ekranının işlevselliğine rağmen hem iç ekranda hem de arka kısımda kameralar bulunduracak. Bu bağlamda; iç ekranda f/2.4 diyafram açıklığına sahip 10 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunacak. Arka kısımda ise bir çift kamera göreceğiz. 12 MP çözünürlük sunan f/1.8 diyafram açıklığındaki ana kameraya, yine 12 MP çözünürlük sunan f/2.2 diyafram açıklığındaki ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Yapay zekâ, Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonunun kamerasını destekleyecek.

Renk seçenekleri:

Samsung Galaxy Z Flip5'te dört renk seçeneği ile karşılaşacağız. Bu renk seçenekleri şöyle olacak:

Bej

Koyu grafit

Lavanta

Mint yeşili

Samsung Galaxy Z Flip5 teknik özellikleri:

Ekran İç Ekran: 6.7 inç, 120 Hz, FHD+ (2640 x 1080 piksel), 425 ppi, AMOLED

Dış Ekran: 3.4 inç, 60 Hz, 720p (748 x 720 piksel), AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 8 GB (RAM Plus desteği) Depolama 256-512 GB Ön Kamera 10 MP (f/2.4) Arka Kamera 12 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) İşletim Sistemi Android 13 (OneUI 5.1.1) Batarya 3.700 mAh (25W) Bağlantı USB Type-C 3.2, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, Çift SIM Boyutlar 85,1 mm x 71,9 mm x 15,1 mm Ağırlık 187 gram Renk Seçenekleri Bej, koyu grafit, lavanta, mint yeşili

Samsung Galaxy Z Flip5 fiyatı (tahmini):