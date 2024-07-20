Samsung, katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Flip6 ile Galaxy Z Fold6'yı parçalarına ayırdı. Böylelikle her iki modelin de iç parçalarını görme imkânı yakaladık.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde, katlanabilir ekranlı yeni telefonlarını duyurdu. Bu bağlamda; Galaxy Z Flip6 ile Galaxy Z Fold6, tüketicilerin beğenisine sunuldu. Ve şimdi, Samsung'dan bu telefonlarla ilgili dikkat çeken bir hamle geldi.

Samsung, Galaxy Z Fold6 ile Galaxy Z Flip6'yı parçalarına ayırdı. Bu tür girişimleri, genelde iFixit gibi üçüncü taraf firmalar sayesinde görüyorduk. Ancak Samsung, bu kez hepimizi şaşırtmayı başardı.

Samsung Galaxy Z Fold6'nın içi böyle görünüyor

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonlarının içini göstermesinin elbette bir amacı. Şirket, Galaxy Z Fold6 ve Galaxy Z Flip6'da "Floating Design" olarak isimlendirdiği bir tasarım dilini kullanmaya başladı. Bu tasarıma göre telefonların ekranı, kasanın üzerinde adeta "yüzüyordu". Yukarıdaki görüntüde, telefonun soğutma sistemi dahil tüm parçalarını yakından görme imkânı yakalamış oluyoruz.

Samsung Galaxy Z Flip6 ise böyle görünüyor

Samsung Galaxy Z Flip6'nın iç kısmında en çok dikkat çeken husus ise tahmin edebileceğiniz üzere buhar odası bölümü. Samsung, Galaxy Z Flip serisinde ilk kez bu soğutma sistemini tercih etti.