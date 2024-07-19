Samsung'un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Galaxy Buds3 Pro kulaklıklarının teslimatlarının ertelendiği duyuruldu. Kararın arkasındaki neden de açıklandı.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda tasarımı baştan aşağı yenilenen yeni kulaklıkları Galaxy Buds3 Pro’yu resmen tanıtmıştı. Apple’ın AirPods modellerine benzemesiyle dikkat çeken cihaz, ülkemizde 6.999 TL’den satışa sunulmuştu.

Ancak bugün kulaklıklarla ilgili bekleyenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirket, Buds3 Pro’nun teslimatlarının ertelendiğini duyurdu.

Cihazı erken deneyenlerin yaşadığı bir sorun nedeniyle teslimatlar ertelendi

Samsung Galaxy Buds3 Pro’nun teslimatları normalde temmuz ayı içinde yapılacaktı. Ancak yabancı sitelerde 28 Ağustos’a itildiği görüldü. Samsung’un Türkiye’deki resmî internet sitesine baktığımızda ise teslim tarihinin 30 Ağustos olduğunu görebiliyoruz.

Şirket, teslimatları geçici olarak durdurduğunu Android Authority’e yaptığı bir açıklamada doğruladı. Neden olduğu konusunda da detaylar geldi. Buna göre cihazda yaşanan bir kalite sorunu, bu ertelemeye yol açtı.

Gelen bilgilere göre Buds3 Pro’yu erken deneyenler, kulaklığın uç kısımlarının kırılgan olduğunu gözlemlediler ve çıkarıldığında kırılmaya meyilli olduğunu fark ettiler. Güney Koreli teknoloji devi de gelen geri bildirimlerin ardından erteleme kararını aldı. Yapılan açıklamada müşterilerden özür dilendi.

Samsung Galaxy Buds3 Pro'ya detaylı göz atmak için: