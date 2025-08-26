JerryRigEverything, Samsung Galaxy Z Flip7'yi parçalarına ayırdı. Yapılan çalışma, telefonun çok pratik bir şekilde sökülebileceğini gözler önüne seriyor. Ancak ekrana hassas davranılmazsa hasar görmesi kaçınılmaz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Z Flip7 isimli katlanabilir ekranlı telefonu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon dünyasının bilindik YouTube kanallarından JerryRigEverything, bu akıllı telefonu parçalarına ayırdı.

Akıllı telefonlar, son dönemlerde oldukça zor bir şekilde tamir edilebilir hâle geldiler. Ancak bu durum, Samsung Galaxy Z Flip7 için geçerli değil. Zira JerryRigEverything'in yayımladığı video, Galaxy Z Flip7'nin inanılmaz derecede kolay tamir edilebileceğini gözler önüne seriyor. Gelin şimdi o videoya yakından bakalım.

İşte Samsung Galaxy Z Flip7'nin parçalarına ayrıldığı video:

Apple, akıllı telefonlarında pentalobe vida kullanıyor. Bu vidaları sökmek için ayrı aparatlar satın almak gerekiyor. Samsung ise her evde bulunabilen, standart vide başlıkları kullanmayı tercih etmiş durumda. Ayrıca Samsung Galaxy Z Flip7'nin bataryaları, kasaya sıkı sıkıya yapıştırılmadı. Küçük çentikler kullanan şirket, batarya paketlerinin kolayca sökülüp değiştirilebilmesini sağlamış durumda.

Tabii bu demek olmuyor ki eli tornavida tutan herkes Samsung Galaxy Z Flip7'yi tamir edebilir. Katlanabilir yapıdaki ekran hâlâ çok hassas görünüyor ve işinin ehli kişiler tarafından müdahale edilmediği takdirde bozulmaya oldukça müsait. Siz siz olun Samsung Galaxy Z Flip7'yi kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın...