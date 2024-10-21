Samsung'un gündemden düşmeyen telefonu Galaxy Z Fold6 Special Edition resmen duyuruldu. Bugüne kadarki en ince ve en hafif Galaxy Z Fold olarak kayıtlara geçen telefon, kamera kurulumu ile de çok konuşulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir merakla beklenen "Galaxy Z Fold6 Special Edition"ı resmen duyurdu. Samsung'un katlanabilir ekranlı telefon kategorisindeki en iyi kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, bugüne dek piyasaya sürülen en ince ve en hafif Galaxy Z Fold telefon olarak da kayıtlara geçti.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, 10,6 mm kalınlık ve 236 gram ağırlık değerine sahip. Açıldığı zaman 8 inç boyutlu bir ekran sunan telefon, kapak kısmında ise 6.5 inç boyutlu ekrana ev sahipliği yapıyor. Kapak ekranında 10 MP selfie kamerası bulunan bulunan telefonun geniş ekrandaki ekran altına gömülü selfie kamerası 4 MP çözünürlük değerine sahip.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition

Samsung'un yeni akıllı telefonunda hangi işlemcinin kullanıldığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak Galaxy Z Fold6 Special Edition, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı konfigürasyonu ile satışa sunulacak. 25W kablolu, 15W kablosuz şarj desteğine sahip 4.400 mAh batarya ile eşleştirilen telefon, Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü ile çalışacak. Telefonun 6 yıl Android, 7 yıl güvenlik güncellemesi alacağını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition, OIS destekli 200 MP çözünürlüklü ana kamera ile geliyor. Buna 12 MP ultra geniş açılı kamera ile 3x optik zoom desteğine sahip 10 MP telefoto kamera eşlik ediyor. Telefonun birincil kamerası 8K 30 fps çekimlere izin veriyor. Diğer kameralar ise 4K 60 fps çekimlere izin verecek.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition teknik özellikleri

Ekran Dış Ekran: 6.5 inç

6.5 inç İç Ekran: 8 inç İşlemci Açıklanmadı RAM 16 GB Depolama 512 GB Ön Kamera Dış Ekran: 4 MP

4 MP İç Ekran: 10 MP Arka Kamera 200 MP + 12 MP + 10 MP Batarya 4.400 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 15 (OneUI 7.0)

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition fiyatı: