Dünyanın En İnce 3D Kavisli Telefonu Infinix Hot 50 Pro+ Tanıtıldı

Infinix Hot 50 Pro+, kavisli akıllı telefon severlerin hayran kalacağı tasarımı ve zarafetiyle tanıtıldı. Cihaz, yalnızca 6,8mm kalınlığındaki gövdesine hiç de fena sayılmayacak özellikler sığdırmış durumda.

Infinix, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Hot 50 Pro+'yı resmen tanıttı. En dikkat çekici özelliklerinden biri, 6.8 mm inceliğinde ve "dünyanın en ince 3D kavisli telefonu" olduğu söylenen şık bir gövdeye sahip olması.

Infinix Hot 50 Pro+, 4G bağlantı desteği sunan Helio G100 işlemciyle geliyor. Cihazda 8GB RAM ve 256GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca, 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı, cihazın seviyesine göre iyi bir görüntü kalitesi sunmasını sağlıyor.

Karşınızda Infinix Hot 50 Pro+

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, Full HD+, AMOLED İşlemci Mediatek Helio G100 RAM 8 GB Depolama 128/256 GB Arka Kamera 50 MP, f/1.6 + Telefoto + Makro kamera Ön Kamera 8 MP, f/2.0 Batarya 5000 mAh (33W ) İşletim sistemi Android 14, XOS 14.5

Hot 50 Pro+, 5,000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi sunarken, 33W hızlı şarj desteğiyle de amiral gemisi hızında şarj oluyor. IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olan akıllı telefon, JBL tuning ile donatılmış çift hoparlörleriyle de etkileyici bir ses deneyimi sunuyor.Cihazın fiyat hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.