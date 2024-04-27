Samsung, Ultra ibaresini Galaxy S serisi sınırlarından çıkarıp katlanabilir telefonlara da katacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon pazarında yıllardır süren başarısını devam ettirirken özellikle de S20 serisinden itibaren şirketin yüksek bir ivme kazandığını görüyoruz. Son çıkan Galaxy S24 ailesinin kullanıcı tarafında olumlu karşılık bulması, söz konusu başarının en büyük göstergelerinden.

Bunun yanında şirket, katlanabilir telefon tarafına da büyük yatırımlar yapıyor. İlk modelden 5. seriye kadar hem cihazların eksiklerini giderip hem de yeni özelliklerle donatan şirket, bu yıl serinin altıncı modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat bir süredir ortalıkta dolaşan iddialar, bu sene katlanabilir modellerde de Ultra ismini göreceğimizi öne sürüyordu.

Şimdi bu iddiaların arasına güçlü bir tanesi daha eklendi.

Normalde Galaxy S modellerinde kullanılan Ultra ibaresi, Android Headlines’ın bulduğu bir telefon model koduna göre, katlanabilir modellerde de kullanılacak. Söz konusu telefon modeli SM-F958N. Samsung’un sadece Ultra modellerinde 8 ifadesini kullanması, daha önce Galaxy Z Fold6 olduğu düşünülen bu model numarasının gerçekten söz konusu cihaza ait olduğunu gösteriyor.

Daha önceki katlanabilir modellerin sonunda 8 yerine 6 rakamı vardı. Bu yüzden de model kodunun farklı bir katlanabilir telefon modeline ait olduğu kesin. Söz konusu iddialar, telefonun bu yaz gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde, 6. nesil katlanabilir telefon serisinde gösterileceğine işaret ediyor. Snapdragon 8 Gen 3 çipiyle gelmesi beklenen cihaz hakkında başka bir bilgi paylaşılmadı. Sizce Ultra modelini bu yaz görecek miyiz?