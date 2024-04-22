BTK, "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü" raporunu yayımladı. Böylelikle Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu. Zirvedeki isim çok da şaşırtmayacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2023 yılının son çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü" raporunu yayımladı. Bu rapor, 2023 yılında Türkiye'de en çok satılan akıllı telefon markalarını gözler önüne serdi.

BTK tarafından paylaşılan rapor, Türkiye'de en çok tercih edilen akıllı telefon markalarının şaşırtıcı olmayan şekilde Apple ve Samsung olduğunu gözler önüne serdi. Diğer markalar ise daha geri planda kaldılar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan verilere detaylıca bakalım.

2023'te Türkiye'de en çok telefon satan markalar:

Marka Satış Adedi Samsung 3.639.000 Apple 3.181.000 Redmi 1.832.000 vivo 627.000 TECNO 583.000 Reeder 464.000

BTK'nin paylaştığı verilere baktığımızda 2023'te Türkiye'de en çok satan akıllı telefon markasının Samsung olduğunu görüyoruz. Apple ile yarım milyon fark ile Samsung'un arkasından geliyor. Redmi'nin bulunduğu yerde Xiaomi için veri sağlanmamış olması da dikkatimizden kaçmadı.

Türkiye'de toplam 12 milyon yeni telefon kullanıma sunuldu!

Bu arada; BTK verilerine göre geçtiğimiz yıl, Türkiye'de 12 milyon 53 bin adet telefon için IMEI kaydı yapıldı. Buna tablet gibi diğer ürünler de eklendiğinde 15 milyon 301 bin cihaz için IMEI kaydı yapıldı.

Raporda öne çıkan diğer hususlar:

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü raporuna göre elektronik haberleşme sektörü, 224 milyar 557 milyon 207 bin 766 TL para kazandı. Bu paranın 52 milyar 409 milyon 941 bin 927 TL'lik bölümü, yatırım çalışmaları için harcandı.

Öte yandan; yapılan araştırmaya göre ülkemizde 92 milyon 230 bin 985 adet mobil abone bulunuyor. Bununla birlikte; 93 milyon 315 bin 607 genişbant internet abone sayısı bulunuyor. Bunların 669 bin 193 tanesi mobilden bilgisayar interneti kullanıyor. Mobil cepten internet abone sayısı 73 milyon 46 bin 184 kişiydi.

Peki dünya genelinde en çok satan akıllı telefon markaları hangileri?