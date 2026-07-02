Samsung, önümüzdeki temmuz ayında bir Galaxy Unpacked lansmanı gerçekleştirecek. Bu lansmanda da şirketin yeni nesil amiral gemisi katlanabilir telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz. Bu yıl biri yeni olmak üzere toplamda 3 yeni model gelecek.
Yeni model, geniş ekranlı tasarıma sahip olacak Galaxy Z Fold8. Her sene gördüğümüz normal yatay katlanabilir model ise Ultra ismiyle çıkacak. Geniş ekranlı modelin Apple’ın eylül ayında benzer tasarımla tanıtacağı katlanabilir iPhone’a rakip olması bekleniyor.
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Geniş ekranlı Galaxy Z Fold8 böyle gözükecek
Geniş ekranlı Samsung Galaxy Z Fold8 modeliyle alakalı şimdiye kadar birçok farklı sızıntı görmüştük. Bugün ise bir yenisi daha eklendi. En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, Z Fold8’in belki de bugüne kadarki en net görüntüsünü paylaştı.
Görsele baktığımızda geniş ekranlı Z Fold8’in nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Cihaz, tablet benzeri yana doğru daha geniş bir ekranla gelecek. Cihazın 4:3 en boy oranına sahip olması bekleniyor. 5,4 inç kapak ekranı ve 7,6 inçlik ana ekranı olacak. İkili 50 MP kamera, 4800 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite işlemci de diğer beklenen özellikleri arasında.