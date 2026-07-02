Samsung'un bu ay tanıtacağı geniş ekranlı Galaxy Z Fold8 modelinin şimdiye kadarik en net görüntüsü paylaşıldı.

Samsung, önümüzdeki temmuz ayında bir Galaxy Unpacked lansmanı gerçekleştirecek. Bu lansmanda da şirketin yeni nesil amiral gemisi katlanabilir telefonlarının tanıtıldığını göreceğiz. Bu yıl biri yeni olmak üzere toplamda 3 yeni model gelecek.

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Yeni model, geniş ekranlı tasarıma sahip olacak Galaxy Z Fold8. Her sene gördüğümüz normal yatay katlanabilir model ise Ultra ismiyle çıkacak. Geniş ekranlı modelin Apple’ın eylül ayında benzer tasarımla tanıtacağı katlanabilir iPhone’a rakip olması bekleniyor.

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Geniş ekranlı Galaxy Z Fold8 böyle gözükecek

Geniş ekranlı Samsung Galaxy Z Fold8 modeliyle alakalı şimdiye kadar birçok farklı sızıntı görmüştük. Bugün ise bir yenisi daha eklendi. En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe, Z Fold8’in belki de bugüne kadarki en net görüntüsünü paylaştı.

Görsele baktığımızda geniş ekranlı Z Fold8’in nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Cihaz, tablet benzeri yana doğru daha geniş bir ekranla gelecek. Cihazın 4:3 en boy oranına sahip olması bekleniyor. 5,4 inç kapak ekranı ve 7,6 inçlik ana ekranı olacak. İkili 50 MP kamera, 4800 mAh batarya, Snapdragon 8 Elite işlemci de diğer beklenen özellikleri arasında.