Samsung Galaxy Z TriFold Bir Ülkede Daha Satışa Çıkıyor: İşte Fiyatı!

Samsung, üçe katlanan telefonu Galaxy Z TriFold'u ABD pazarında satışa sunacağını açıkladı. 30 Ocak itibarıyla satışa çıkacak telefonun fiyatı da resmî olarak açıklanmış durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2025 yılındaki en büyük bombası, hiç şüphesiz Galaxy Z TriFold'du. Üçe katlanabilen yapısı ile dikkat çeken telefon, bir süredir Güney Kore pazarında satılıyor.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Samsung, Galaxy Z TriFold'u ABD pazarına sunacağını açıkladı. 30 Ocak itibarıyla satışa sunulacak telefonun ABD fiyatı da an itibarıyla açıklanmış durumda. Peki ne kadar?

Samsung Galaxy Z TriFold, ABD'de 2.899 dolara satılacak!

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy Z TriFold, ABD'de 2.899 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Bu fiyat, akıllı telefonun 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için geçerli olacak.

Yaşanan gelişmenin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Samsung, Galaxy Z TriFold'u duyurduğu zaman önce Güney Kore, ardından da ABD, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Singapur gibi pazarları işaret etmişti. Sınırlı sayıda üretilecek telefonun Türkiye'ye gelmesini beklemediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy Z TriFold'un muhtemel Türkiye fiyatını sizler için hesaplamıştık:

Samsung Galaxy Z TriFold neler sunuyor?