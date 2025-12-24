2026'da iPhone Almayan Pişman(!) Olur: İşte iPhone Fiyatlarının Yıllara Göre Asgari Ücrete Oranı

Türk Lirası’nın son yıllarda yaşadığı ve günümüzde de devam eden değer kaybı, her türlü üründe fiyatların artmasına neden oldu. Doların artmasıyla birlikte özellikle büyük oranda dışa bağlı olduğumuz teknolojik ürünlerde fiyatlar biz ‘ütopik seviyelere ulaştı’ dedikçe bizi daha da yanıltmayı başardı ve önüne herhangi bir sınır koymadan artma yolunda devam etti.
Bu artışı en somut bir şekilde görebildiğimiz ürünler de vergilerle birlikte elbette akıllı telefonlar oldu. Özellikle son yıllarda sıklıkla yer verdiğimiz iPhone-asgari ücret endeksi de doğal olarak 2026 yılının asgari ücretinin açıklanmasıyla merak konusuydu. Peki yaşanan bu artışlar asgari ücretle kıyaslandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor ve 2026 yılı asgari ücretiyle iPhone almak eski yıllara kıyasla ne kadar kolay?
iPhone fiyatları, asgari ücrete göre nasıl değişti?
Standart modeller:
|Yıl
|Model
|Yurt Dışı Fiyatı
|Türkiye Fiyatı
|Asgari Ücret
|Kaç Kat?
|2014
|iPhone 6
|649$
|2.349 TL
|891 TL
|2,63
|2015
|iPhone 6s
|649$
|3.099 TL
|1.000 TL
|3,09
|2016
|iPhone 7
|649$
|3.799 TL
|1.300,99 TL
|2,92
|2017
|iPhone 8
|699$
|4.199 TL
|1.404,99 TL
|2,99
|2018
|iPhone XS
|999$
|9.899 TL
|1.603,12 TL
|6,17
|2019
|iPhone 11
|699$
|7.299 TL
|2.020,90 TL
|3,61
|2020
|iPhone 12
|799$
|10.999 TL
|2.324,71 TL
|4,73
|2021
|iPhone 13
|799$
|11.999 TL
|2.825,90 TL
|4,24
|2022
|iPhone 14
|799$
|30.999 TL
|4.253,40 TL
|7,28
|2022 - Temmuz
|iPhone 14
|799$
|30.999 TL
|5.500,35 TL
|5,63
|2023
|iPhone 15
|799$
|49.999 TL
|8.506,80 TL
|5,87
|2023 - Temmuz
|iPhone 15
|799$
|49.999 TL
|11.402,32 TL
|4,38
|2024
|iPhone 16
|799$
|65.999 TL
|17.002 TL
|3,88
|2025
|iPhone 17
|799$
|77.999 TL
|22.104 TL
|3,52
|2026
|iPhone 17
|799$
|77.999 TL
|28.075 TL
|2,77
- Aynı sene içinde tanıtılan iPhone SE veya iPhone XR gibi telefon modellerine bu tabloda yer verilmedi. Ayrıca 2019 yılında tanıtılan iPhone 11'in 2018 yılında tanıtılan iPhone Xs'ten ucuz olmasının nedeninin, Apple'ın isimlendirmede değişiklik yaparak 2019 yılından itibaren ortanca modeli iPhone 11 yerine iPhone 11 Pro olarak adlandırmasından, en uygun fiyatlı modeli ise iPhone 11R yerine iPhone 11 olarak adlandırmasından kaynaklandığını belirtelim.
- Tüm fiyatlar, cihazların lansman fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.
Pro modeller:
|Yıl
|Model
|Yurt Dışı Fiyatı
|Türkiye Fiyatı
|Asgari Ücret
|Kaç Kat?
|2014
|iPhone 6 Plus
|749$
|2.649 TL
|891 TL
|2,97
|2015
|iPhone 6s Plus
|749$
|3.499 TL
|1.000 TL
|3,49
|2016
|iPhone 7 Plus
|769$
|4.449 TL
|1.300,99 TL
|3,46
|2017
|iPhone X
|999$
|6.099 TL
|1.404,99 TL
|4,34
|2018
|iPhone XS Max
|1.099$
|10.799 TL
|1.603,12 TL
|6,73
|2019
|iPhone 11 Pro Max
|1.099$
|11.999 TL
|2.020,90 TL
|5,16
|2020
|iPhone 12 Pro Max
|1.099$
|16.999 TL
|2.324,71 TL
|7,31
|2021
|iPhone 13 Pro Max
|1.099$
|17.999 TL
|2.825,90 TL
|6,37
|2022
|iPhone 14 Pro Max
|1.099$
|43.999 TL
|4.253,40 TL
|10,34
|2022 - Temmuz
|iPhone 14 Pro Max
|1.099$
|43.999 TL
|5.500,35 TL
|7,99
|2023
|iPhone 15 Pro Max
|1.099$
|76.999 TL
|8.506,80 TL
|9,05
|2023 - Temmuz
|iPhone 15 Pro Max
|1.099$
|76.999 TL
|11.402,32 TL
|6,75
|2024
|iPhone 16 Pro Max
|1.099$
|91.999 TL
|17.002 TL
|5,41
|2025
|iPhone 17 Pro Max
|1.099$
|107.999 TL
|22.104 TL
|4,88
|2026
|iPhone 17 Pro Max
|1.099$
|107.999 TL
|28.075 TL
|3,84
iPhone serilerinin en yüksek modellerine baktığımız durumdaysa yıllar arasında büyük oynamalar görüyoruz. Bunun nedeniyse hem kurdaki yükseliş, hem de Apple’ın serilerinde artık daha yüksek donanımlı ve haliyle daha yüksek fiyatlı modellere yer vermeye başlamasından kaynaklanıyor.
Özetlemek gerekirse yeni asgari ücret ile birlikte en güncel iPhone'un standart modelini almaya kalktığımızda şu anda 2014'ten bu yana iPhone'a en kolay ulaşabilir dönemdeyiz ama elbette alım gücü ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuzda bu cümlenin reelde karşılığı pek de yok.