2026'da iPhone Almayan Pişman(!) Olur: İşte iPhone Fiyatlarının Yıllara Göre Asgari Ücrete Oranı

Dolar kurunun yükselmesiyle iPhone fiyatları da seneler içinde kendisini katladı. Tabii asgari ücret de bu süreçte yerinde durmadı. Peki 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret ile iPhone almak ne kadar kolay?

Türk Lirası’nın son yıllarda yaşadığı ve günümüzde de devam eden değer kaybı, her türlü üründe fiyatların artmasına neden oldu. Doların artmasıyla birlikte özellikle büyük oranda dışa bağlı olduğumuz teknolojik ürünlerde fiyatlar biz ‘ütopik seviyelere ulaştı’ dedikçe bizi daha da yanıltmayı başardı ve önüne herhangi bir sınır koymadan artma yolunda devam etti.

Bu artışı en somut bir şekilde görebildiğimiz ürünler de vergilerle birlikte elbette akıllı telefonlar oldu. Özellikle son yıllarda sıklıkla yer verdiğimiz iPhone-asgari ücret endeksi de doğal olarak 2026 yılının asgari ücretinin açıklanmasıyla merak konusuydu. Peki yaşanan bu artışlar asgari ücretle kıyaslandırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıkıyor ve 2026 yılı asgari ücretiyle iPhone almak eski yıllara kıyasla ne kadar kolay?

iPhone fiyatları, asgari ücrete göre nasıl değişti?

Standart modeller:

Yıl Model Yurt Dışı Fiyatı Türkiye Fiyatı Asgari Ücret Kaç Kat? 2014 iPhone 6 649$ 2.349 TL 891 TL 2,63 2015 iPhone 6s 649$ 3.099 TL 1.000 TL 3,09 2016 iPhone 7 649$ 3.799 TL 1.300,99 TL 2,92 2017 iPhone 8 699$ 4.199 TL 1.404,99 TL 2,99 2018 iPhone XS 999$ 9.899 TL 1.603,12 TL 6,17 2019 iPhone 11 699$ 7.299 TL 2.020,90 TL 3,61 2020 iPhone 12 799$ 10.999 TL 2.324,71 TL 4,73 2021 iPhone 13 799$ 11.999 TL 2.825,90 TL 4,24 2022 iPhone 14 799$ 30.999 TL 4.253,40 TL 7,28 2022 - Temmuz iPhone 14 799$ 30.999 TL 5.500,35 TL 5,63 2023 iPhone 15 799$ 49.999 TL 8.506,80 TL 5,87 2023 - Temmuz iPhone 15 799$ 49.999 TL 11.402,32 TL 4,38 2024 iPhone 16 799$ 65.999 TL 17.002 TL 3,88 2025 iPhone 17 799$ 77.999 TL 22.104 TL 3,52 2026 iPhone 17 799$ 77.999 TL 28.075 TL 2,77

Aynı sene içinde tanıtılan iPhone SE veya iPhone XR gibi telefon modellerine bu tabloda yer verilmedi. Ayrıca 2019 yılında tanıtılan iPhone 11'in 2018 yılında tanıtılan iPhone Xs'ten ucuz olmasının nedeninin, Apple'ın isimlendirmede değişiklik yaparak 2019 yılından itibaren ortanca modeli iPhone 11 yerine iPhone 11 Pro olarak adlandırmasından, en uygun fiyatlı modeli ise iPhone 11R yerine iPhone 11 olarak adlandırmasından kaynaklandığını belirtelim.

Tüm fiyatlar, cihazların lansman fiyatları baz alınarak hesaplanmıştır.

Pro modeller:

Yıl Model Yurt Dışı Fiyatı Türkiye Fiyatı Asgari Ücret Kaç Kat? 2014 iPhone 6 Plus 749$ 2.649 TL 891 TL 2,97 2015 iPhone 6s Plus 749$ 3.499 TL 1.000 TL 3,49 2016 iPhone 7 Plus 769$ 4.449 TL 1.300,99 TL 3,46 2017 iPhone X 999$ 6.099 TL 1.404,99 TL 4,34 2018 iPhone XS Max 1.099$ 10.799 TL 1.603,12 TL 6,73 2019 iPhone 11 Pro Max 1.099$ 11.999 TL 2.020,90 TL 5,16 2020 iPhone 12 Pro Max 1.099$ 16.999 TL 2.324,71 TL 7,31 2021 iPhone 13 Pro Max 1.099$ 17.999 TL 2.825,90 TL 6,37 2022 iPhone 14 Pro Max 1.099$ 43.999 TL 4.253,40 TL 10,34 2022 - Temmuz iPhone 14 Pro Max 1.099$ 43.999 TL 5.500,35 TL 7,99 2023 iPhone 15 Pro Max 1.099$ 76.999 TL 8.506,80 TL 9,05 2023 - Temmuz iPhone 15 Pro Max 1.099$ 76.999 TL 11.402,32 TL 6,75 2024 iPhone 16 Pro Max 1.099$ 91.999 TL 17.002 TL 5,41 2025 iPhone 17 Pro Max 1.099$ 107.999 TL 22.104 TL 4,88 2026 iPhone 17 Pro Max 1.099$ 107.999 TL 28.075 TL 3,84

iPhone serilerinin en yüksek modellerine baktığımız durumdaysa yıllar arasında büyük oynamalar görüyoruz. Bunun nedeniyse hem kurdaki yükseliş, hem de Apple’ın serilerinde artık daha yüksek donanımlı ve haliyle daha yüksek fiyatlı modellere yer vermeye başlamasından kaynaklanıyor.

Özetlemek gerekirse yeni asgari ücret ile birlikte en güncel iPhone'un standart modelini almaya kalktığımızda şu anda 2014'ten bu yana iPhone'a en kolay ulaşabilir dönemdeyiz ama elbette alım gücü ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuzda bu cümlenin reelde karşılığı pek de yok.