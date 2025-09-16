Samsung Telefonlara "Galeri Asistanı" Geliyor

Samsung, "Galeri Asistanı" ismi verilen yepyeni bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu uygulama, görsel ve video düzenleme sürecini çok kolaylaştıracak.

Samsung, telefonlarındaki kullanıcı deneyimini daha da iyi hâle getirmek için sürekli yenilikler test ediyor. Yayımlanan One UI 8 güncellemesinin ardından da şirketin üzerinde çalıştığı önemli bir yeni özellik ortaya çıktı. Ice Universe tarafından aktarılan bilgilere göre bu özellik, “Galeri Asistanı” ismini alacak.

Şimdilik beta olarak Kore’de test edlen yeni uygulama, isminden de anlayabileceğiniz üzere galeriniz için bir asistan görevi yapacak. Maalesef hakkında öyle çok detay yok. Ancak ilk başta destekleyeceği telefonlar ve getireceği yenilikler hakkında birkaç bilgimiz var.

Birden fazla görsel ve videoyu aynı anda düzenlemeyi sağlayacak

Toplu düzenleme, bu yeni yazılımın temel özelliklerinden biri olacak. Kullanıcılar, birden fazla görsel ve videoda aynı anda düzenleme yapabilecek. Böylece toplu olarak görsel düzenlemesi süreci çok basitleşecek. Bunun yanı sıra bildiğimiz görsel düzenleme sürecini çok daha kolaylaştıracak yardımcı işlevler de sunulacak.

Testler gerçekleştirildikçe Galeri Asistanı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Şimdilik hakkında bildiğimiz şeyler bu kadar. Beta kaydında özelliğin Galaxy S25 serisi, Galaxy Z Fold7 ve Z Flip7 tarafından desteklendiği belirtilmiş. İleride daha fazla telefona gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.