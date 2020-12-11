Samsung, Galaxy S20 ile Galaxy Note20 kullanıcıları için desteklenen yeni bir uygulama yayınladı. "GameDriver" isimli bu uygulama, telefonun oyun performansını artırırken GPU güncellemelerinin de otomatik olarak yapılabilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 ailesi için Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini yayınlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün kullanıcılar için yeni bir uygulama yayınladı. Şu an sadece Galaxy S20 ile Galaxy Note20 kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu uygulama, "GameDriver" olarak isimlendiriliyor.

GameDriver isimli uygulama, adından da anlaşılabileceği üzere oyun odaklı çalışıyor. Oyunlar için telefonun genel performansını artırmaya yarayan uygulama, Google Play Store üzerinden sunulan GPU yazılım güncellemelerinin de otomatik olarak yapılabilmesini sağlıyor. Ancak bu uygulama, şu an için tüm oyunlara destek vermiyor.

Samsung'un GameDriver isimli uygulaması, herhangi bir arayüze sahip değil. Yani bu uygulamayı telefonunuza indirirseniz, herhangi bir giriş yapma imkanına sahip değilsiniz. Uygulama arka planda, otomatik olarak çalışıyor. Bu arada; uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra sadece Call of Duty: Mobile, Fortnite ve Black Desert isimli oyunlar için performans artırma işlemi yapılabiliyor.

GameDriver uygulamasının en önemli özelliği, GPU güncellemelerini otomatik olarak sunabilecek olması. Şöyle ki Samsung, GPU güncellemeleri için genel bir yazılım güncellemesi sunmak durumunda kalıyordu. Ancak Google Play Store üzerinden yayınlanan bu uygulama ile GPU güncellemeleri ile ince ayarların yapılabilmesi, dünya genelindeki tüm kullanıcılar için birkaç saat içinde tamamlanabilecek. An itibarıyla 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama, kapsamının genişletilmesiyle birlikte tüm Samsung kullanıcıları tarafından indirilecek gibi görünüyor. Uygulamayı Galaxy S20 ya da Galaxy Note20 telefonunuza indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.