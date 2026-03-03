Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranının iPhone'a Geleceğini Gösteren Video Gündem Oldu (Yemedik)

Apple'ın iPhone'lara Galaxy S26 Ultra'nın gizlilik ekranı özelliğini getireceğine dair iddialar ve bir video sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu iddia doğru değil.

Samsung, geçtiğimiz hafta çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26 serisini tanıtmıştı. Bu serinin en çok dikkat çeken modeli de şüphesiz S26 Ultra’ydı. Bu telefon birçok büyük yenilikle gelirken bunlardan en iyisi “Privacy Display” ismi verilen gizlilik ekranı özelliğiydi. Yeni özellik, telefonun ekranına farklı açılardan bakılmasını engelliyordu.

Son birkaç gündür de sosyal medyada Apple’ın da bu özelliği yeni bir yazılım güncellemesi olarak getireceğine dair iddialar dolaşmaya başladı. Hatta bir videoda bu özelliğin denendiği bile görüldü. Ancak bu videoların hepsi sahte. Biz de bu konuda sizi bilgilendirmek istedik.

iPhone’lara yeni iOS güncellemesiyle hayalet ekran özelliği ekleneceği doğru değil

Yukarıda gördüğünüz video birkaç gündür özellikle X platformunda “Galaxy S26 Ultra’nın özelliği iPhone’a da gelecek.” İfadeleriyle dolaşıyor. Hatta iddiada iOS 26.4 ile geleceği bile söylenmiş. Ancak bu iddiaların hepsi tamamen yalan. Apple, yeni güncellemesinde böyle bir özellik test etmiyor.

Zaten istese de hâlihazırdaki iPhone modellerine tam olarak Samsung’unki gibi bir özellik eklemesi mümkün değil. Bunun nedeni ise Samsung’un Privacy Display’inin bir yazılım değil, donanım özelliği olması. Yani sadece bu özelliği yeni bir iPhone’da görebiliriz.

Son yıllarda bir akıllı telefona gelen en iyi donanım özelliklerinden biri olan Privacy Display’de Flex Magic Pixel adı verilen bir donanım teknolojisine kullanılıyor. Bu teknolojide pikseller, ışığı dağıtma biçimleri bakımından farklılık gösteriyor ve böylece telefona siz bakarken ekranı net görebiliyorsunuz ancak başka biri farklı açıdan baktığında göremiyor. Özelliğin detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.