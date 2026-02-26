Son Yılların En İyi Özelliklerinden Biri: Samsung Galaxy S26 Ultra’nın 'Hayalet Ekran' Özelliği Tam Olarak Nasıl Çalışıyor?

Samsung, Galaxy S26 Ultra modeliyle Privacy Display ismi verilen bir hayalet ekran özelliği tanıttı. Peki bu harika özellik nasıl çalışıyor? İşte arkasındaki teknoloji.

Samsung, 25 Şubat akşamı gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğiyle çok beklenen Galaxy S26 serisini resmen tanıttı. Bu etkinlikte en çok dikkat çeken ürün ise Galaxy S26 Ultra’ydı. Ultra model, son yıllarda bir akıllı telefonda gördüğümüz en iyi özelliklerden biri olan Privacy Display, yani hayalet ekran özelliğiyle geliyordu.

Peki Samsung Galaxy S26 Ultra’da sunulan Privacy Display (hayalet ekran) özelliği tam olarak ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Sizin için telefonun ve son yılların en iyi özelliklerinden birini detaylandırıyoruz.

Samsung Galaxy S26 Ultra’nın Privacy Display (Hayalet Ekran) özelliği ne işe yarıyor?

Basitçe anlatacak olursak bu özellik, telefona farklı açılardan bakıldığında ekranın görünmesini engelliyor. Yani siz elinizde telefona bakarken ekranı net bir şekilde görebiliyorsunuz ancak farklı bir açıdaki kişi bakmaya çalıştığında ekran karanlık görünüyor. Özellikle kamusal alanlarda çok faydalı olabilecek bir gizlilik özelliği.

Bu özelliği daha da iyi yapan şey ise ekranın belli kısımlarını bile gizleyebilmek. Yani sadece gelen bir bildirimi bile gizleyebiliyorsunuz. Ekran farklı açıdan normal görünürken sadece üst taraftta çıkan bildirim karanlık görünebiliyor. Privacy Display özelliği, isteğe bağlı olarak aktifleştirilebiliyor. Bu da güzel bir detay.

Nasıl çalışıyor?

Samsung, telefonda yepyeni bir OLED panel kullanıyor. Panel, dar ve geniş olmak üzere iki tür pikselden oluşan Flex Magic Pixel adı verilen bir donanım teknolojisine sahip. pikseller, ışığı dağıtma biçimleri bakımından farklılık gösteriyor.

Özellik kapatıldığında her iki piksel türü de tamamen aktif kalıyor ve ışığı her yöne dağıtarak ekrandaki içeriğin geniş görüş açılarından net bir şekilde görünmesini sağlanıyor. Ancak özellik açıldığında dar pikseller aktif kalırken geniş pikseller minimum düzeyde çalışıyor. Bu da farklı açılardan görünürlüğü sınırlıyor. Ekrandaki içerik telefonu tutan kullanıcı için net bir şekilde görülebilirken başka bir açıdan izleyenler tarafından görülemiyor.