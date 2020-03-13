Samsung'un Kablosuz Gamepad'i Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy Note10 serisiyle birlikte tanıttığı ancak Glap markasına ait olan kablosuz gamepad'i ortaya çıktı. Mobil cihazlarla kullanılabilen bu gamepad'in özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2014 yılında mobil cihazlar için bir gamepad piyasaya sürmüştü. Aradan geçen yılların ardından Samsung'un tekrardan bir gamepad için patent başvurusunda bulunduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Samsung tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne gönderilen bu patentte yer alan gamepad, mobil cihazlarla kablosuz olarak bağlantı kurabiliyordu.

Şimdiye dek hiç kimse nihai ürünün ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmiyordu. Bunun nedeniyse büyük olasılıkla cihazın birkaç ay önce Samsung Galaxy Note10 serisiyle birlikte sessizce tanıtılmasıydı. Glap Gaming Pad adı verilen bu ürün, şu anda ABD’de Amazon üzerinde 119 dolar (752 TL) ve İngiltere’de 79 pound (621 TL) fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Bununla birlikte İngiltere’de ürünün stoklarının tükendiği ve stokların yakın zamanda yenileneceği de bildiriliyor.

Glap Gaming Pad, aslında Samsung için üretildi:

Cihaz, Amazon gibi perakende satış sitelerinde Samsung ismiyle satılmasa bile cihaza ait belgeler Güney Koreli firma tarafından dosyalanıyor. Bununla birlikte ürüne adını veren Glap’in resmi internet sitesine göz attığımızda da Glap Gaming Pad’in 'Samsung için tasarlandığını' görebiliyoruz. Bu noktada daha detaylı bilgi sahibi olmak ve Glap’in resmi sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Gamepad’in özelliklerine biraz değinecek olursak belki de en dikkat çeken özellik, cihazın daha büyük cihazlara uyum sağlayabilmesi için kaydırarak genişletilebilmesi. Bununla birlikte gamepad, mobil cihazlara Bluetooth 4.1 teknolojisi üzerinden bağlanabiliyor ve Steam Link ile çalışıyor. Donanım kısmında 10 saate kadar kesintisiz oyun vadeden 340 mAh’lik bir bataryaya sahip olan cihaz, ne yazık ki dâhili hoparlörü bünyesinde barındırmıyor.

Android cihazların yanı sıra Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarlarla da uyumlu olan Glap Gaming Pad, USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlanabiliyor. Kullanıcılar, Glap’i bilgisayarına bağladıktan sonra Steam üzerinden desteklenen tüm oyunları oynayabiliyorlar.