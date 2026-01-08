Samsung, hem içe hem dışa katlanabilen telefon patenti aldı

Samsung’un yeni patenti, Galaxy Z Flip modelinin hem içe hem de dışa katlanabildiğini gösteriyor. Bu tasarım, katlanabilir telefonlarda esneklik ve dayanıklılığı artırmayı hedefliyor.

Samsung’un ortaya çıkan yeni patenti, katlanabilir telefon tasarımında alışılmışın dışına çıkabileceğini gösteriyor. Belgelerde yer alan çizimlere göre cihaz, hem içe doğru klasik şekilde hem de dışa doğru katlanabilecek esnek bir ekran yapısına sahip. Bu da Flip formunu çok daha işlevsel hâle getirebilir.

Mevcut Galaxy Z Flip modelleri yalnızca içe katlanırken, bu yeni tasarım ekranın daha fazla kullanım senaryosu sunmasını hedefliyor. Dışa katlanma sayesinde bildirimler, kamera ön izlemesi veya hızlı işlemler için ek bir kapak ekranına ihtiyaç kalmayabilir. Ancak dışa katlanan ekranın darbelere karşı daha savunmasız olması potansiyel bir dezavantaj.

Samsung, geçmişte katlanabilir cihazlarda birçok deneysel patente imza atmış ancak hepsini ürüne dönüştürmemişti. Bu patentin de kısa vadede piyasaya çıkması garanti değil. Yine de Samsung’un katlanabilir telefonlarda sınırları zorlamaya devam ettiğini ve Flip serisini yeniden tanımlamak istediğini net şekilde gösteriyor.