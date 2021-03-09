Samsung, bugün internet tarayıcısı Samsung Internet'in yayınlanacak yeni versiyonu 14.0'ın beta sürümünü yayınladı. Sürümle birlikte internet tarayıcısına birkaç yeni özellik de eklendi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün diğer tarayıcıların yanında pek tercih edilmeyen Samsung Internet tarayıcısı için yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamanın güvenlik ve gizlilik ayarları geliştirildi, Galaxy katlanabilir akıllı telefonları için sunulan deneyim iyileştirildi ve kullanıcı arayüzüne yeni özellikler eklendi.

Samsung Internet 14.0 beta ismiyle yayınlanan güncellemeyle uygulama, kullanıcılarının takip edilmelerini engelleyen akıllı izleme önleyici özelliğini aldı. Böylece kullanıcılar herhangi bir internet sitesine girdiklerinde sitenin kullanıcıyı takip etmeye çalışan sitelerdeki bu sistem otomatik olarak engellenecek.

Kaç izleyicinin ve açılır pencerenin engellendiği gösterilecek:

İnternet tarayıcısına gelen yeni güvenlik kontrol panelinde internet sitelerinde gün içinde engellenen izleyicilerin sayısı da gösterilecek. Bununla birlikte kaç açılır pencerenin engellendiği sayısı da, 'Gizlilik ve Güvenlik' ayarları sayfasında yer alacak. Tarayıcının izleyicileri ve açılır sayfaları otomatik olarak engellemesi de ayarlar sayfasından devre dışı bırakılabilecek.

Katlanabilir telefonlarda videolar otomatik olarak tam ekran oynatılacak:

Katlanabilir telefonlar için sunulan 'Flex' modu, bugüne kadar yalnızca kullanıcının isteğiyle tam ekran video izlenmesine olanak tanıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu durum değişti. Katlanabilir telefon kullanıcıları, artık açtığı videoları otomatik olarak tam ekran görüntüleyebilecekler.

OneUI 2.5 veya daha güncel bir sürüme sahip olan Samsung kullanıcıları, yeni 'App Pair (Uygulama Çifti)' özelliğinden faydalanabilecekler. Bu özellik, kullanıcıların en fazla üç farklı Samsung Internet uygulamasını aynı anda çalıştırmalarını ve her tarayıcıyı ayrı bir şekilde kontrol etmelerini sağlayacak.

Galaxy Tab S7 serisi tabletlerde metin kutularına S Pen ile yazı yazılabilecek:

Güncellemeyle birlikte eklenen son özellikse tablet kullanıcılarına hitap ediyor. Galaxy Tab S7 serisi tablete sahip olanlar, S Pen kalemleriyle adres çubuğu gibi diğer metin kutularına yazı yazabilecekler. Yazılan bu yazı, otomatik olarak metne dönüştürülecek.

Samsung'un paylaştığı basın bültenine göre Samsung Internet 14.0 sürümü, beta testlerinin ardından nisan ayında resmen yayınlanacak. Yeni sürüm kullanabilir olduğunda Samsung kullanıcılarına bildirim gönderilecek.