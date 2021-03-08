WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir güvenlik özelliği, WABetaInfo tarafından ortaya çıkarıldı. İlk kez geçen yıl dile getirilen ancak hiçbir gelişmenin yaşanmadığı bu özellik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini şifrelemesini sağlıyor. Özellik, yakın bir gelecekte hem Android hem iOS kullanıcılarına sunulacak.

Son dönemlerde yalnızca gizlilik ilkeleri meselesiyle gündemde olan WhatsApp, kullanıcıların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için güvenliği artıran özelliklere kilitlenmiş durumda. Bu bağlamda geliştiricilerin üzerinde çalıştığı yeni bir özellik, WABetaInfo ekipleri tarafından keşfedildi ve yakın bir gelecekte hem iOS hem de Android kullanıcılarının hizmetine sunulacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak söz konusu özellik, geçtiğimiz yıl içerisinde de dile getirilmiş ancak bu konuyla ilgili bir gelişme yaşanmamıştı. Bu özellik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini Google Drive ya da Apple iCloud'a yedeklerden, bu yedekler için şifre belirleyebilmesiydi. Hatta bizler de bu gelişmeyi sizlere aktarmıştık. İşte aylarca dile getirilmeyen bu özellik, şu sıralar yeniden gündeme gelmiş durumda. WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüleri, özelliğin kısa bir süre sonra kullanıma sunulabileceğini gösteriyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile sohbet yedekleri şifrelenmiş olacak

Sızdırılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, diledikleri takdirde WhatsApp sohbet yedekleri için şifreler oluşturabilecekler. Bu şifreler de daha sonraki yüklemeler sırasında kullanılmak zorunda kalacak. Ancak WhatsApp, söz konusu şifrelerin sorumluluğunun sadece kullanıcıda olduğunu, unutulması durumunda sohbet geçmişine bir daha ulaşılamayacağını ifade ediyor.

Kullanıcılar, sohbet geçmişlerini yedeklerken şifre kullanmak isterlerse, önce mevcut telefon numaraları üzerinden bir doğrulama gerçekleştirecekler. Bu işlemden sonra da en az 8 karakterden oluşan bir şifrenin belirlenmesi gerekecek. Kullanıcı, bu şifreyi oluşturduktan sonra da sohbet yedeğini yüklemek isterse, önce bu şifreyi girip yedeğin kilidini açacak. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik, kullanıcının sohbet geçmişinin başka birinin eline geçmesini engellemiş olacak.