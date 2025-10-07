Samsung, Telefonların Fotoğraf Kalitesini Arşa Çıkaracak Yeni 200 MP Kamerasını Tanıttı

Samsung yeni 200 MP ISOCELL HP5 kamera sensörünü tanıttı. Şirketin en küçük 200 MP sensörü olan yeni kamera, akıllı telefonların fotoğraf ve video kalitesine çağ atlatacak.

Samsung, akıllı telefonlarondan ev aletelerine kadar birçok ürünle karşımıza çıksa da farklı farklı konularda da önde gelen bir firma. Kameralar da bunlar biriydi. Şimdi ise şirket, akıllı telefonlarda kullanıldığını göreceğimiz yeni 200 MP’lik ISOCELL HP5 sensörünü resmen bizlerle buluşturdu.

Yeni kamera, şirketin bir önceki 200 MP’lik kamerasına kıyasla daha küçük bir tasarımla geliyor. Ancak küçük olması sizi aldatmasın çünkü görsel ve video kalitesinde büyük iyileştirmelere sahip. Bunu da kullandığı tekniklerle başarıyor.

Samsung’un yeni 200 MP’lik kamerası neler sunuyor?

Yeni ISOCELL HP5, 1/1,56 inçlik 200 MP (16.384 x 12.288 piksel) çözünürlüğe sahip bir kamera sensörü. Şirketin bugüen kadarki en küçük 200 MP’lik kamerası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şirkete göre Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), Front Deep Trench Isolation (FDTI) gibi özellikleri sayesinde her** pikselin kalitesi tam olarak artırılabiliyor ve kaliteden ödün verilmiyor**.

DTI teknolojisi, dört fotodiyot arasındaki kısmı açarak otomatik odaklamayı ve gürültü azaltmayı iyileştiriyor. Burada %150’lik bir iyileştirme olduğu belirtilmiş. Gürültü azaltmada ise %3 ila %40 arasında iyileştirme var. Bunlar sayesinde kamera, düşük ışıklı ortamlarda ççok daha iyi video ve fotoğraflar çekebiliyor.

Piksel düzeyinde ışık alımını iyileştirmek için tüm ışık girişini pikselin doğru alanına odaklayan yüksek hassasiyetli bir mikrolens de kullanılmış. Ayrıca ışık yansımasını en aza indirmek için kırılma önleyici bir katman kameraya eklenmiş. Oksit bazlı yalıtım yapısı ise paraziti ve ışık kaybını minimuma indirerek ışıktan en iyi şekilde yararlanılmasını sağlıyor.

6 kat kayıpsız yakınlaştırma, 8K video ve dahası

Yeni sensörün 2 kat optik kalitede yakınlaştırma sunduğunu belirtelim. 3 kat optik zoom’a sahip bir lensle eşleştirildiğinde ise 6 kat kayıpsız yakınlaştırmayı sunabiliyor. Ayrıca yüksek kaliteli HDR görüntüler ve videolar için akıllı ISO Pro ve aşamalı HDR özellikleri de kamerada yer alıyor. ISO Pro, 550 milyar kadar renge sahip 13 bitlik görüntüler yakalamak için aynı anda 2 kare yakalama, aşamalı HDR ise uzun, orta ve kısa pozlamalı görüntüleri aynı anda yakalayıp onları yüksek dinamik aralıklı tek görüntüde birleştirme imkânı sunuyor.

Video tarafıyla ilgili konuşacak olursak telefon, 240 FPS’te FHD, yani 1080p video kaydı yapabilecek. 120 FPS’te 4K, 30 FPS’te ise 8K video kaydı sunabileceğini de ekleyelim. Bunlar dışında kamera; 8 bit, 10 bit, 12 bit ve 14 bit RAW dosyalarında görüntü yakalama kabiliyetine de sahip.

Samsung’un yeni kamerasını hangi telefonlar kullanacak?

Bu konuda resmî bir bilgi olmasa da ilk telefonun OPPO’nun yeni amiral gemisi Find X9 Pro olacağı söyleniyor. Bu cihazın 16 Ekim’de tanıtılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde Çinli markalar dahil birçok markanın yeni Samsung sensörünü kullanacağını da ekleyelim.