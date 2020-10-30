Samsung, kaybolan Galaxy cihazları çevrimdışı olsalar dahi bulabilen SmartThings Find özelliğini yayınladı. Özelliği kullanarak pek çok farklı Galaxy cihazını harita üzerinden ya da artırılmış gerçeklikle yol tarifi alarak bulabilirsiniz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ağustos ayında gerçekleştirdiği Galaxy Note 20 lansmanı sırasında SmartThings uygulaması için yeni bir özellik duyurmuş ve kullanıcıların SmartThings uygulaması aracılığı ile diğer Galaxy cihazlarını bulabileceğini açıklamıştı.

Samsung, yaklaşık iki ay önce duyurduğu özelliğini bugün Android 8 ve üzeri işletim sistemine sahip tüm Galaxy cihazlar için yayınladı. Artık nerede koyduğunuzu unuttuğunuz bir Galaxy cihazınız çevrimdışı olsa dahi SmartThings üzerinden bulabileceksiniz.

SmartThings’in cihaz bulma özelliği, Galaxy cihazınız çevrimdışı olsa dahi yerini tespit edebilmek için Bluetooth LE (Düşük Enerji) ve UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojilerini kullanıyor. Peki çevrimdışı olan bir cihaz, bu teknolojiler kullanılarak nasıl bulunabiliyor?

Galaxy cihazlar, 30 dakika çevrimdışı kaldıkları takdirde yakınlardaki cihazlara Bluetooth LE sinyali göndermeye başlıyor. SmartThings Find aracılığı ile cihazınızın kaybolduğunu bildirdiğinizde cihaz, Samsung veri tabanına ekleniyor ve böylece aradığınız cihaz çevrimdışı olduğunda dahi bulunabiliyor.

Samsung’un SmartThings cihaz bulma özelliği için yayınladığı video