Katlanabilir iPhone'da kullanılacak: Samsung, kırışıklık olmayan katlanabilir ekranını gösterdi

Samsung Display, CES 2026’da katlama izi neredeyse görünmeyen yeni panelini sergiledi. Bu teknoloji, Apple’ın katlanabilir iPhone’da kırışıksız ekran ısrarını vurgulayan söylentilerin sonucu olarak da yorumlanabilir.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung Display, CES 2026’da katlanabilir telefonların kronik sorunu olan ekran kırışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldıran yeni bir OLED panel konsepti sergiledi. Panelde katlama çizgisi neredeyse fark edilmiyor ve bu da katlanabilir ekran deneyimi için önemli bir eşik olarak görülüyor.

Bu gösterim, Apple cephesindeki söylentilerle doğrudan örtüşüyor. Uzun süredir katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı konuşulan Apple’ın, cihaz piyasaya çıkmadan önce “kırışıksız ekran” şartını kesin bir kriter olarak belirlediği iddia ediliyor. Bu nedenle Samsung Display, en güçlü aday tedarikçi konumunda.

Geçmişte Apple, yeni form faktörlerine aceleyle girmek yerine teknolojinin olgunlaşmasını beklemişti. Avantajı daha kusursuz bir deneyim sunmak olurken, dezavantajı pazara geç girmekti. Samsung’un CES 2026’da gösterdiği bu panel, Apple’ın katlanabilir iPhone planlarının artık somutlaşmaya başladığının güçlü bir işareti olabilir.

