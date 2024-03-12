Samsung'un önemli isimlerinden Choi Joo-sun'a göre Micro OLED pazarının oluşması için daha 3-4 yıllık bir süreye ihtiyaç var.

Apple'ın piyasaya sürdüğü ilk karma gerçeklik (MR - Mixed Reality) başlığı olan Vision Pro ile birlikte, VR/MR pazarı bir anda hızla büyümeye başladı. Meta'nın da her yıl milyonlarca adet Quest başlığı sattığı biliniyor. Sektöre girecek bir sonraki büyük ismin ise Samsung'dan başkası olmayacağı tahmin ediliyor. Beklentiler, firmanın bu yılın sonlarına doğru yeni bir başlıkla karşımıza çıkması yönünde.

Micro OLED için daha zamana ihtiyaç var

Samsung, Micro OLED ekranların piyasaya firmesine daha zaman olduğuna inanıyor. Samsung Display CEO'su Choi Joo-sun, katıldığı bir etkinlikte Micro OLED pazarının 3-4 yıl içerisinde olgunluğa erişeceğini ifade etti. Joo-sun, yaptığı açıklamada "Kalan 2-3 yılda, Samsung Display'in Micro OLED pazarında geri kalmadığından emin olmak ve rakiplerine kıyasla rekabetçi çözümler sunmak için insan kaynağımızı yönlendireceğiz. Bir Amerikan ekran firması olan eMagin'in satın alınması da bu çabanın bir parçası." ifadelerini kullandı. eMagin satın alması için Samsung'un kasasından tam 218 milyon dolar çıkmıştı.

Samsung Display, Güney Kore'deki üniversitelerden insanları Micro OLED departmanına çekmek için çabalarını sürdürüyor. Joo-sun, bu amaçla ikinci defa üniversite öğrencileri ile bir araya gelmiş oldu. Şu anda piyasaya baktığımızda, yeni başlıklar için Micro OLED ve OLEDoS kullanıldığı göze çarpıyor. Başlıklar popülerleştikçe bu alandaki rekabet de daha da kızışacak gibi duruyor.