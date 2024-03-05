Apple Vision Pro'yu geçen ay piyasaya süren Apple, daha uygun fiyatlı bir başlık için kolları sıvamış durumda. Uygun fiyatlı derken, Vision Pro'ya göre uygun elbette.

Apple Vision Pro birkaç hafta önce piyasaya çıkmış ve genel olarak tüketicilerde karmaşık hisler uyandırmıştı. Bazı kullanıcılar cihazın gereğinden fazla ağır olduğunu ifade ederken diğer kullanıcılar ise genel olarak yaşadıkları deneyimden keyif aldıklarını söylüyordu. Genel olarak herkesin üzerinde anlaştığı iki husus vardı: Cihaz, başımıza taktığımız bir cihaz olarak gerçekten ağır ve pahalı. Apple, bir sonraki başlığında en azından fiyat yükünü azaltmayı amaçlıyor.

2025 sonunda raflarda olacağı iddia ediliyor

Her ne kadar uygun fiyatlı ikinci nesil Vision Pro'nun çıkışı için 2025 yılının sonları işaret edilse de Apple oldukça iştahlı bir şekilde bu pazarda AR-GE çalışmaları yapmayı sürdürüyor. İlk aşamada üretim maliyetlerini düşürmek ve daha çok cihaz üretmek isteyen firma, bu yüzden Vision Pro'larda mikro ekranları üreten Sony'ye alternatif tedarikçiler olması için SeeYa ve BOE ile görüşüyor.

Ekran maliyetlerinin yarı yarıya düşmesi ve ölçek ekonomilerinin etkileri, Vision Pro'nun fiyatını 3499 dolar bandından 1499 dolar seviyelerine kadar çekebilir. Bu durumda da Vision Pro daha sık tercih edilebilir gibi gözüküyor. Elbette ki bu noktada dikkate alınması gereken nokta, SeeYa ve BOE'nun Apple'ın sıkı kalite kontrol testlerinden geçip geçemeyeceği. Firmaların ürünlerinin testleri geçememesi durumunda sürecin yeniden başa dönmesi gerekebilir.