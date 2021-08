Samsung, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Dünya bırakmak için oluşturduğu Galaxy for the Planet projesini duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 yılına geldiğimizde, Samsung'un ürünlerinde büyük değişiklikler olacak. Ayrıca şirket, 2025 yılına kadar atık miktarını sıfıra indirmek istiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sürdürülebilirliği artırmak amacıyla oluşturduğu yeni projesi Galaxy for the Planet'i, yani 'Gezegenimiz için Galaxy'yi duyurdu. Şirket, bu proje kapsamında atık madde miktarını azaltacak, enerji tüketimini düşürecek, ambalajlarda plastik kullanımını sıfırlayacak ve piyasaya sürdüğü ürünlerde geri dönüşümlü malzeme kullanmaya başlayacak.

Galaxy for the Planet projesini yukarıda saydığımız dört madde altına hayata geçirecek olan Samsung'un belirlediği tarih, 2025. Yani şirket, bundan 4 yıl sonra yepyeni bir sürecin içerisine girmiş olacak. Üstelik bu süreç, sürdürülebilirlik açısından çok daha verimli olacak. Ayrıca Galaxy for the Planet ile tüketicilerin alışkanlıkları da değiştirilmiş olacak. Peki Samsung, Galaxy for the Planet ile tam olarak neyi amaçlıyor?

Samsung, 2025 yılına kadar şunları yapacak

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre 2025 yılına geldiğimizde; geri dönüştürülmüş malzemeleri Samsung'un tüm mobil ürünlerinde görmeye başlayacağız. Samsung'a göre geri dönüştürülmüş malzemelerin kalite ve dayanıklılığı, bugünkünden çok daha iyi bir noktaya gelmiş olacak. Bu da atık malzeme miktarının düşürülmesini sağlamış olacak. Ayrıca Samsung, 2025 yılına kadar sattığı ürünlerin kutularında bulunan tek kullanım plastiklerden de vazgeçecek. Bunun yerine çevre dostu ürünler kullanılacak.

Samsung'un Galaxy for the Planet projesi kapsamında yaşanacak önemli bir gelişme de akıllı telefonların şarj cihazlarıyla ilgili olacak. Şirket, yapacağı çalışmalar sayesinde şarj cihazlarının boş durumdayken tükettiği enerjiyi, 0,005 watta düşürecek. 2021 yılında 0,02 watt olan güç tüketimi, 2025'ten sonraki yıllar için de tamamen sıfırlanacak. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanmış olacak.

Samsung, planlarını hayata geçirebilmesi durumunda ekolojik dengenin korunması için çok büyük bir adım atılmış olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung yöneticilerinden TM Roh, gelecek nesillere yaşanabilir bir gezegen bırakmak için herkesin üzerine düşen bir şeyler olduğunu, Samsung'un da kendi üzerine düşeni yapmak konusunda kararlı olduğunu söyledi....