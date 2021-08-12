Samsung'un Yeni Ürünlerinin Türkiye Fiyatları Açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurduğu ürünlerin Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaşanan sızıntılar nedeniyle sürprizi kaçan Galaxy Unpacked etkinliğini resmen gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlik kapsamında katlanabilir ekranlı yeni telefonları Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 ile yeni akıllı kulaklığı Galaxy Buds2 ve yeni akıllı saatleri Galaxy Watch4 ile Watch4 Classic'i duyurdu.

Samsung'un yeni ürünleriyle ilgili söyleyebileceğimiz pek de bir şey kalmadı. Teknoloji devi, en üst düzey teknolojileri kullandığı yeni ürünlerinin tümünde kullanıcıyı mest etmeyi başardı. Ancak bu ürünlerle ilgili çok fazla merak edilen bir husus vardı. Bu husus, ürünlerin Türkiye fiyatlarının ne olacağıydı. Şimdiyse beklenen oldu ve Samsung Türkiye, yeni ürünlerinin Türkiye fiyatlarını resmen açıkladı.

Samsung'un yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları şu şekilde olacak

Samsung Galaxy Z Fold3

12 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip versiyon: 21.999 TL

Telefonla ilgili detaylı bilgiye buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Flip3

8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyon: 11.999 TL

Telefonla ilgili detaylı bilgiye buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Buds2

Samsung Galaxy Buds2'nin Türkiye fiyatı 999 TL olacak.

Kablosuz kulaklıkla ilgili detaylı bilgiye buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch4

40 mm'lik versiyon: 2.199 TL

44 mm'lik versiyon: 2.399 TL

Akıllı saatle ilgili detaylı bilgiye buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch4 Classic

42 mm'lik versiyon: 2.799 TL

46 mm'lik versiyon: 2.999 TL

Akıllı saatle ilgili detaylı bilgiye buradaki içeriğimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 için hazırladığımız inceleme videosu