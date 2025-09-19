Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

Apple Vision Pro'ya Rakip Olacak Samsung Project Moohan Ertelendi

Samsung'un uzun zamandır gündemde olan karma gerçeklik başlığıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Hazırlanan bir rapora göre Samsung, "Project Moohan" isimli karma gerçeklik başlığını birkaç haftalığına erteledi. Ertelemenin nedeni ise belirsiz.

Apple Vision Pro'ya Rakip Olacak Samsung Project Moohan Ertelendi
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı karma gerçeklik başlığı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni açıklamalara göre "Project Moohan" kodlu başlık, kısa süreliğine de olsa ertelenmiş durumda. Ertelemenin nedeni ise tam olarak belli değil.

Project Moohan, Apple'ın birkaç yıl önce satışa sunduğu Vision Pro'ya rakip olarak tasarlandı. Hatta kaynaklara göre bazı özellikleri, Apple Vision Pro'yu geride bırakacak şekilde dizayn edildi. İşte merakla beklenen bu karma gerçeklik başlığı, çok yakında piyasaya sürülecekti. Ancak paylaşılan yeni bir rapor, Project Moohan'ın yine çok yakında piyasaya sürüleceğini ancak Samsung'un erteleme yaptığını gözler önüne serdi.

Project Moohan, 21 Ekim'de duyurulacak!

Başlıksız-1

Gelen son bilgilere göre Samsung, karma gerçeklik başlığını 21 Ekim'de duyuracak ve aynı gün satışa sunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde ise Project Moohan'ın 29 Eylül'de duyurulacağı ve birkaç hafta sonra da satışa sunulacağı ifade edilmişti. Tahmin edebileceğiniz üzere Project Moohan, küresel pazarlara ulaşmayacak. Apple Vision Pro rakibi başlık, belirli ülkelerde satılacak.

Apple Vision Rakibi vivo Vision Explorer Edition Tanıtıldı (Hem de Yarı Fiyatına) Apple Vision Rakibi vivo Vision Explorer Edition Tanıtıldı (Hem de Yarı Fiyatına)

Apple Vision Pro, en çok da konforsuz tasarımıyla gündem olmuştu. Rapora göre Samsung, bu durumu çözmüş durumda. Ayrıca bu başlığın yaklaşık 2.000 dolara satılacağı bildiriliyor. Bu da 3.499 dolar karşılığında satışa sunulan Vision Pro'ya kıyasla oldukça önemli. Başlangıçta 100 bin adet kadar üretilecek Project Moohan, tüketicinin ilgisine göre şekillendirilecek.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Tüm Samsung Telefonları Etkileyen Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

ChatGPT'nin Sevilen Özelliği Artık Gemini'a da Geldi (Biraz Geç Olsa da...)

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

Togg T10F Almaya Değer mi? Corolla, Megane ve BYD Seal Gibi Rakipleriyle Kıyasladık

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

FC 26, Hangi Platformda Hangi Saatte Erişime Açılacak?

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Apple'ın Türkiye'ye Getirmediği Devrim Yaratacak Dinamik Şarj Adaptörü

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim