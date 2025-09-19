Apple Vision Pro'ya Rakip Olacak Samsung Project Moohan Ertelendi

Samsung'un uzun zamandır gündemde olan karma gerçeklik başlığıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Hazırlanan bir rapora göre Samsung, "Project Moohan" isimli karma gerçeklik başlığını birkaç haftalığına erteledi. Ertelemenin nedeni ise belirsiz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı karma gerçeklik başlığı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yapılan yeni açıklamalara göre "Project Moohan" kodlu başlık, kısa süreliğine de olsa ertelenmiş durumda. Ertelemenin nedeni ise tam olarak belli değil.

Project Moohan, Apple'ın birkaç yıl önce satışa sunduğu Vision Pro'ya rakip olarak tasarlandı. Hatta kaynaklara göre bazı özellikleri, Apple Vision Pro'yu geride bırakacak şekilde dizayn edildi. İşte merakla beklenen bu karma gerçeklik başlığı, çok yakında piyasaya sürülecekti. Ancak paylaşılan yeni bir rapor, Project Moohan'ın yine çok yakında piyasaya sürüleceğini ancak Samsung'un erteleme yaptığını gözler önüne serdi.

Project Moohan, 21 Ekim'de duyurulacak!

Gelen son bilgilere göre Samsung, karma gerçeklik başlığını 21 Ekim'de duyuracak ve aynı gün satışa sunacak. Daha önce ortaya çıkan bilgilerde ise Project Moohan'ın 29 Eylül'de duyurulacağı ve birkaç hafta sonra da satışa sunulacağı ifade edilmişti. Tahmin edebileceğiniz üzere Project Moohan, küresel pazarlara ulaşmayacak. Apple Vision Pro rakibi başlık, belirli ülkelerde satılacak.

Apple Vision Pro, en çok da konforsuz tasarımıyla gündem olmuştu. Rapora göre Samsung, bu durumu çözmüş durumda. Ayrıca bu başlığın yaklaşık 2.000 dolara satılacağı bildiriliyor. Bu da 3.499 dolar karşılığında satışa sunulan Vision Pro'ya kıyasla oldukça önemli. Başlangıçta 100 bin adet kadar üretilecek Project Moohan, tüketicinin ilgisine göre şekillendirilecek.