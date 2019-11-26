Samsung, Qualcomm Parmak İzi Sensöründen Vazgeçebilir

Qualcomm'un ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucu sensörleri, Samsung'un kafasını karıştırıyor. Ekran üzerine entegre edilebilen bu sensörün performans zayıflığı ve güvenlik açığı sorunları, Samsung'u bu sensör için kararsız bırakıyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ceplerimizdeki cihazlar, çok daha işlevsel bir hale geldi. Bu bağlamda birkaç yıl önce kullanmakta olduğumuz tuş üzerindeki veya telefonun arka kısmında bulunan parmak izi okuyucular, artık ekranların altına gömülmüş durumdalar. Yeni nesil akıllı telefonlar, ekranlarının üzerinde bulunan parmak izi okuyucu sensörler sayesinde kullanıcıların hayatlarını daha da kolaylaştırıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung da ekran üzerinde parmak izi okuyucu sensör kullanan şirketlerden bir tanesi. Samsung, Qualcomm tarafından üretilen ultrasonik parmak izi okuyucu sensörünü, Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 serisi gibi amiral gemilerinde kullandı. Ancak bu sensörle ilgili şu sıralar kafaların karışık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ilk başta güvenli olarak bilinen sensör, sonrasında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı.

Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 sahipleri, cihazlarının ekranında bulunan parmak izi okuyucu performansının zayıf olduğu konusunda bir süredir şikayetçiler. Ancak Qualcomm'un ultrasonik parmak izi okuyucu sensörüyle ilgili sorunlar bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz dönemlerde, bu sensörle ilgili kritik bir güvenlik açığı keşfedildi. Hatta bu güvenlik açığı yüzünden bankalar, müşterilerine sundukları parmak izi sistemini iptal etmek durumunda kaldılar.

Hal böyle olunca da Samsung, Qualcomm'un ikinci nesil ultrasonik parmak izi okuyucu sensörünü kullanma konusunda kararsız kalmış durumda. Teknoloji devi, daha önce tespit edilen güvenlik açığını kısa bir süre içerisinde kapatmış olsa da bu durum, şirketin imajına leke sürdü. Samsung, böyle bir durumun bir kez daha yaşanmasını kesinlikle istemiyor.

Güney Kore'nin yerel haber kaynaklarına göre Samsung, Qualcomm'un parmak izi okuyucu sensörünü kullanıp kullanmama konusunda kararsız. Öyle ki; bazı kesimler Samsung'un Qualcomm ile yoluna devam edeceğini söylerken, bazı kesimlerse teknoloji devinin 2020 yılında ultrasonik parmak izi okuyucu sensörlerinden vazgeçip yönünü optik sensörlere çevireceğini söylüyor.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Qualcomm, kısa bir süre sonra "Snapdragon Tech Summit" (Snapdragon Teknoloji Zirvesi) isimli bir etkinlik düzenleyecek. Şirket, bu etkinlikler kapsamında çok büyük bir ihtimalle yeni bir parmak izi okuyucu sensörü ya da mevcut modelinin daha da gelişmiş versiyonunu tüketicilerle buluşturacak. Zirve, Samsung'un karar vermesini kolaylaştırabilir.