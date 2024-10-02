Samsung'un 2026'da çıkaracağı Galaxy S26 serisinde standart modeli iptal edebileceği iddia edildi. Buna göre o seri itibarıyla sadece Plus ve Ultra modelleri görebiliriz.

Samsung, her sene amiral gemisi “Galaxy S” serisi telefonlarını bizlerle buluşturuyordu. Bu modeller; standart, Plus ve Ultra olmak üzere 3 cihazdan oluşuyorlardı. Bu durum, 2025 başında gelecek S25 ile de devam edecekti.

Ancak sızıntılarıyla tanınan Ice Universe tarafından ortaya atılan bir iddia, şirketin 2026 başında piyasaya süreceği “Galaxy S26” serisinde çok büyük bir değişiklik yapabileceğini öne sürdü. Buna göre serinin standart modelinin, yani Galaxy S26’nın iptal edildiğini görebiliriz.

İddiaya göre Galaxy S26’da sadece Plus ve Ultra gelebilir, standart model rekabet edemediği için kaldırılabilir

Eğer bu gerçekten doğru çıkarsa Samsung, S26 serisinde sadece S26 Plus ve S26 Ultra olmak üzere 2 üst seviye model ile karşımıza çıkabilir. Bu aslında pek mantıksız değil. Çünkü hâlihazırda şirketten benzer bir yaklaşım görmüştük. Yeni tabletler Tab S10 serisinden standart model kaldırılmış, sadece Tab S10+ ve Tab S10 Ultra sunulmuştu.

Peki neden böyle bir ihtimal var? Aslında çok basit: Standart modelin rekabetçi olamaması. İddiada da aktarıldığı gibi Çinli markalar, yüksek özellikli daha küçük cihazlar üretmede Apple ve Samsung’dan daha öndeler. Bu da standart modellerin satışlarının düşük olmasına neden oluyor.

Zaten Samsung ve Apple da bunun farkında. Her sene çıkardıkları amiral gemisi modellerde en büyük yoğunluğu üst seviye modellere veriyorlar. Satışlarda da onların zirvede olduğunu görüyoruz. Tabii fiyatların çok yüksek olduğu ülkemizde standart modelin kaldırılması kullanıcıları üzecektir.

Tabii ki bunun tamamen bir iddia olduğunun ve hemen kesin öyle olacak dememek gerektiğinin tekrar altını çizmek gerek. Ice Universe, genellikle doğru sızıntılar paylaşsa da bazen abartılı tahminler de yapabiliyor. Bu da onlardan biri olabilir. Yani S26’nın hiçbir değişiklik görmeden geldiğini de görebiliriz. O yüzden neler olacağını görmek için beklememiz gerek.